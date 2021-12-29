Собянин объявил о завершении проходки тоннелей БКЛ

Тоннели БКЛ строились 9,5 лет. За это время пройдено 143 километра. 29 декабря 2021 года навсегда войдет в историю метростроения Москвы, подчеркнул градоначальник.

На большом кольце работали 33 тоннелепроходческих щита, из них четыре щита-гиганта – "Лилия", "Виктория", "Победа" и "Надежда". Щит "Лилия" установил рекорд по скорости проходки тоннелей – 500 метров месяц при средней скорости в 300.

"Впереди еще много дел по строительству и отделке станций, монтажу и пуску-наладке оборудования, обкатке путей и так далее", – отметил Собянин.

Около половины станций Большой кольцевой линии уже доступны для пассажиров. В начале декабря открылись станции западного и юго-западного участка: "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская". Впервые с 1935 года московское метро выросло сразу на 10 станций.

Новые станции пользуются большой популярностью. Пассажиропоток существенно превысил прогнозы. За первую неделю ими воспользовались 746 тысяч пассажиров, отмечал глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Решение о строительстве Большой кольцевой линии принял Сергей Собянин в 2011 году. Это один из крупнейших проектов подобного рода в мире.

Длина кольца – около 70 километров, общее количество станций – 31. Линия сократит время в пути для пассажиров и создаст новые пересадочные узлы.