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Общество
Пассажиропоток новых станций БКЛ оказался выше прогноза

Пассажиропоток новых станций БКЛ оказался выше прогноза

Новые станции Большой кольцевой линии метро пользуются большой популярностью. За первую неделю после открытия ими воспользовались 746 тысяч пассажиров, сообщил глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.
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Пассажиропоток на новых станциях превысил 135 тысяч человек в рабочие дни. "Это огромная, на самом деле, цифра, существенно выше той, что мы прогнозировали, потому что изначально мы рассчитывали выйти на показатель в 100 тыс. поездок только через три-четыре недели", – отметил Ликсутов.

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Москвичи и гости столицы проявили огромный интерес к новым станциям БКЛ, сказал глава Дептранса. По его словам, станции популярны для создания контента в социальных сетях. Ликсутов не исключил, что по ним могут начать водить экскурсии.

Ликсутов уточнил, что наиболее востребованными стали станции с пересадками на другие линии метро и Московские центральные диаметры (МЦД). Сейчас самой популярной является "Каховская" – с нее можно пересесть на Серпуховско-Тимирязевскую ветку, на втором месте "Кунцевская" с пересадкой на Арбатско-Покровскую. Тройку лидеров замыкает "Воронцовская", с которой можно перейти на Калужско-Рижскую линию.

Фото: АГН "Москва" / Мобильный репортер

Одним из преимуществ Большой кольцевой линии заместитель мэра назвал близость к жилым районам и крупным офисным центрам. Расположенное рядом с новыми станциями жилье растет в цене, отметил Ликсутов.

"Пусть последнее будет бонусом для тех, кто несколько лет был вынужден жить в непосредственной близости от строительства метро. Это было сложно, но город должен расти и развиваться", – добавил он.

Фото: АГН "Москва" / Мобильный репортер

Новый участок БКЛ от "Мневников" до "Каховской" 7 декабря открыли президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Впервые с 1935 года в столице открылось сразу 10 станций подземки.

Новый участок включает в себя станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".

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Фото: АГН «Москва» / Мобильный репортер
Автор: 15 декабря 2021, 17:00 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

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