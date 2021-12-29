Собянин предложил москвичам выбрать названия для новых улиц и станций метро

Новые станции в Москве открываются ежегодно. В декабре был запущен участок Большой кольцевой линии, продолжается проектирование более 50 объектов.
В ближайшие годы на карте метрополитена появится новая, Троицкая линия. Москвичи могут предложить свои названия будущих станций.
Одна из них расположена вблизи улицы Генерала Тюленева и улицы Теплый Стан, ее открытие запланировано на 2024 год.
Другая станция будет построена вдоль Калужского шоссе, рядом с Армейский улице. Ее планируется запустить в 2025 году.
Также жители столицы могут высказать свое мнение о названиях станций будущих Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий.
Помимо станций метро москвичи могут предложить свои варианты названий новых улиц. Одна из них расположена в строящемся жилом квартале между проспектом Генерала Дорохова и Мичуринским проспектом на западе Москвы. Рядом с кварталом находится Мосфильмовская улица со знаменитой киностудией.
Перечень объектов, их описание и расположение можно посмотреть на интерактивной карте на портале "Активный гражданин".