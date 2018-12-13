"ЕР" помогла получить землю многодетным семьям
Парламентарий отметила, что Минстрой России представил и другие меры поддержки многодетных семей: соцвыплата на приобретение жилья, для погашения основной суммы кредита на приобретение квартиры или индивидуального жилого дома, на уплату паевого взноса для приобретения жилья в жилищно-строительном кооперативе.
По словам Окуневой, альтернативные меры поддержки многодетных семей должны быть доступны для регионов. Наиболее успешные меры взамен предоставления земельного участка обсуждаются Минтруда России в рамках Десятилетия детства. "Важно предусмотреть, чтобы по итогам мониторинга регионы с низкой бюджетной обеспеченностью смогли применить именно доступные для бюджетов регионов практики", – сказала законодатель.
Она посетовала, что у регионов не всегда есть средства на подведение инженерных коммуникаций. В пример Окунева привела Ростовскую область. Там более 1,5 тысячи семей уже пять лет не могут добиться от местных властей подведения инфраструктуры к выделенным участкам.
Единороссы взяли на контроль решение проблемы многодетных семей, но их нельзя решать в ручном режиме в масштабах всей страны, отметила парламентарий. Депутат выразила пожелание, чтобы Минстрой активнее помогал регионам в этих вопросах.
Окунева также напомнила, что предложение "Единой России" по выделению земельных участков многодетным семьям было сформировано с учетом пожеланий с мест. "Мы направили его в рабочую группу Минтруда России при подготовке проекта плана основных мероприятий на 2018–2020 годы в рамках Десятилетия детства", – сказала законодатель.
Партийный проект "ЕР" "Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. При его реализации уделяется особое внимание поддержке молодых семей и семей с детьми. Партийцы контролируют и сокращение масштабов сиротства в стране.
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