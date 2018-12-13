"ЕР" помогла получить землю многодетным семьям

Больше трети регионов учли предложения партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" по выделению участков земли с коммуникациями многодетным семьям. По словам депутата Госдумы, координатора партпроекта Ольги Окуневой, в 20 субъектах Федерации уже приняты соответствующие дорожные карты, в 13 продолжается их разработка.



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