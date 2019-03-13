"ЕР" вывела на чистую воду обманщиков в коммунальной сфере
Партийный проект "Чистая страна" провел масштабный мониторинг тарифов на утилизацию твердых коммунальных отходов. Активисты выявили новую схему обмана: региональные операторы незаконно завышают платежи на вывоз мусора прямо посреди года. Причем, в некоторых регионах этот рост довольно существенный.
Как сообщил координатор проекта, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, информация о всех нарушениях в регионах будет направлена в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу.
Депутат отметил, что в начале года нарушали законодательство только управляющие компании, а сейчас аналогичные злоупотребления зафиксированы и со стороны региональных операторов. Партия вскрыла, как минимум, три схемы взимания лишней платы с граждан за утилизацию твердых коммунальных отходов.
"Первая – двойные платежи, вторая – скрытые платежи, третья схема выявлена сейчас – когда сумма за вывоз ТКО серьезно растет, несмотря на то, что и тарифы, и нормативы накопления должны быть зафиксированы. Это можно назвать обманом граждан", – заключил Бурматов.
Проект "Чистая страна" объединяет усилия партии органов власти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров для решения экологических проблем и борьбу с незаконными свалками. Большое внимание уделяется внедрению в России раздельного сбора отходов. Координирует проект депутат Госдумы Владимир Бурматов.
Примадонна от комментариев отказалась
Вскрылись неожиданные данные о певице
Ужасающая история продолжает обрастать подробностями
Жена футболиста сделала признание в Instagram