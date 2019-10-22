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Недвижимость

Ольга Бузова купила хоромы за 120 миллионов

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Оставшаяся после развода ни с чем Ольга Бузова на протяжении трех лет снимала жилье. Как оказалось, все это время она копила на покупку собственной шикарной недвижимости.
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За квартиру исполнительнице пришлось заплатить кругленькую сумму – 120 миллионов рублей. Зато теперь у певицы есть квартира в элитном жилом комплексе на западе Москвы, на Мосфильмовской улице. Площадь помещения составляет 200 квадратных метров.

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"Там пока нет комнат как таковых, это пространство, в котором будет сделана планировка, а потом ремонт!" – рассказал представитель артистки Антон Богославский в беседе с Starhit.

Конечно, с учетом уровня своего дохода Ольга могла купить недвижимость и раньше. Но она мечтала об огромной квартире в центре столицы, поэтому предпочла немного подкопить.

Напомним, после развода Дмитрий Тарасов оставил экс-супругу без крыши над головой. Еще будучи с ним в браке, Бузова купила дом в Подмосковье, который футболист убедил оформить на его мать.

"Мы с Димой не виделись с тех пор, как официально расторгли брак, с 30 декабря 2016 года. На самом деле, он всегда избегает мест, которые посещаю я. Боится, наверное... А то, как Тарасов повел себя в конце отношений, останется исключительно на его совести", – высказалась звезда.

По словам Ольги, она имеет право обратиться в суд  в течение трех лет после развода. Срок истекает 30 декабря 2019 года. "Так что еще не вечер – время есть!" – заявила артистка.

22 октября 2019, 02:17
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Бузова на максималках: красотка показала новые формы

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Антон,хватит врать ,уже тошнит от твоих фантазий Вечно писать об аншлагах на концертах Бузовой,хотя сам бегаешь по улицам, набирая желающих бесплатно сходить на концерт с одной целью заполнить зал,чтобы было врать не так стыдно
Сколько раз писал о беременности бесплодной Бузовой И все было вранье Как и сейчас Кто носит живот бузовой? когда она на сцене в трусах и живота нет ?? Надо ей слабительные пить ,а то живот вылезает
Сколько раз писали о том, что Бузова купила квартиру,а сейчас ремонтирует,поэтому пришлось снять другую квартиру Такую чушь ,только Антон может написать Сейчас опять купила ПРАВИЛЬНО будет,что продать,чтобы расплатиться с долгами семьи Манукян Младший с долгами ,отец вообще криминал с недвижимостью
Вот они то не будут выслушивать базарную Бузову,что они её обобрали,,,сразу в личико и гуляй дура, Бузова Это тебе не МОЛОДЕЦ Тарасов
В прошлый раз врали,что бузова купила квартиру за 100 миллионов ,теперь цену повысили , а где вилла на Бали ??,правда если вспомнить, два года тому назад ,Бузова хвалилась, собственной виллой в Тайланде Интересно за вранье у кого то язык когда нибудь отвалится?
Гость
Ответить
Антон,хватит врать ,уже тошнит от твоих фантазий Вечно писать об аншлагах на концертах Бузовой,хотя сам бегаешь по улицам, набирая желающих бесплатно сходить на концерт с одной целью заполнить зал,чтобы было врать не так стыдно
Сколько раз писал о беременности бесплодной Бузовой И все было вранье Как и сейчас Кто носит живот бузовой? когда она на сцене в трусах и живота нет ?? Надо ей слабительные пить ,а то живот вылезает
Сколько раз писали о том, что Бузова купила квартиру,а сейчас ремонтирует,поэтому пришлось снять другую квартиру Такую чушь ,только Антон может написать Сейчас опять купила ПРАВИЛЬНО будет,что продать,чтобы расплатиться с долгами семьи Манукян Младший с долгами ,отец вообще криминал с недвижимостью
Вот они то не будут выслушивать базарную Бузову,что они её обобрали,,,сразу в личико и гуляй дура, Бузова Это тебе не МОЛОДЕЦ Тарасов
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