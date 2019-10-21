Бузова с треском провалилась в Москве

На страницу в "Инстаграм" Ольги подписаны больше 16 миллионов поклонников, однако в реальной жизни такой поддержки аудитории девушка не получает. Магазины одежды Бузовой не пользуются популярностью. Книгу не признали шедевром мировой литературы, а криптовалюта не заинтересовала практически никого.
Рестораны Ольги BUZfood не просуществовали и полутора лет. Недавно стало известно, что певица вынуждена закрыть все заведения. Так на дверях общепитов на Цветном бульваре и в ТРК "Вегас Крокус Сити" посетители увидели лишь таблички: "Друзья! Ресторан закрыт по техническим причинам".
Как отмечает газета "Комсомольская правда", по номерам телефонов ресторанов не отвечают. Кроме того, стало известно, что теперь рестораны сети BUZfood остались только в Санкт-Петербурге. Да и то в количестве одной штуки. Тем не менее, PR-менеджер певицы Антон Богославский опроверг эту информацию. Он проигнорировал вопросы корреспондентов о причинах закрытия, да и на остальные вопросы ответил резко и немногословно. "Неправда", – рявкнул мужчина и бросил трубку.
Помимо этого появилась информация о том, что на Бузову подали в суд. Компания, производящая пластиковые контейнеры для еды, требует взыскать с ООО "Бузова Рест Компани" 57 тысяч рублей. Конечно, истцы прокомментировали ситуацию довольно расплывчато, однако предполагается, что сотрудники ресторана просто не выплатили им гонорар за поставленную продукцию.
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