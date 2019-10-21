Ольга Бузова показала обручальное кольцо

Телеведущая и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов согласились принять участие в съемках романтического шоу "План Б". Ольге Бузовой предстоит выбрать мужчину, завоевавшего ее симпатию, а комику – девушку, которой удастся обойти соперниц.
При этом в СМИ говорилось о том, что телезвезда якобы неравнодушна к Давиду Манукяну, снявшемуся в ее клипе на песню "Лайкер". В нем они сыграли влюбленную пару. Ольга Бузова сообщила в своем микроблоге о том, что прилетела в Казань. При этом девушка засветила в кадре кольцо на безымянном пальце, спровоцировав новую волну слухов о романе с блогером.
Сам Манукян отреагировал на слухи о романе с певицей, назвав экс-супругу футболиста Дмитрия Тарасов "завидной холостячкой". В свою очередь соведущий Ольги Бузовой по шоу "План Б" поделился своим мнением относительно ее личной жизни.
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