Дом Киркорова снесли ради элитной новостройки

Филипп Киркоров рассказал о месте, в котором прошло его детство. Увы, сегодня там живут другие люди.

Филипп Киркоров стал главным героем конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи. Он участвовал в каждом концерте, провел грандиозный вечер-трибьют, в котором его шлягеры перепели звезды эстрады, устроил вечеринку по случаю своего апрельского 50-летия. Поражал костюмами, исполнял свои хиты в новых аранжировках, удивлял талантливыми детьми – словом. был королем.

"Филипп, сегодня у вас есть все – дорогие дома и квартиры в разных городах, внушительный автопарк, возможность работать с лучшими композиторами и режиссерами. А часто ли вы в мыслях возвращаетесь в детство?", – спросил корреспондент Dni.Ru певца.

"Да, мне иногда снится наш маленький деревенский домик на окраине Варны, – улыбнулся певец. – Огород, куры – все это в моей жизни было. – Правда, того дома моего детства, к большому сожалению, уже нет – его снесли и на его месте построили элитную многоэтажку. Да и район, по которому я бегал мальчишкой, больше не является окраиной Варны – город сильно разросся".

"Может, стоит подумать о памятной табличке на это новостройке?, – спросили мы у Филиппа. – Висит же в Москве на высотке возле метро Красные ворота знак, что на этом месте стоял дом, в котором родился Михаил Лермонтов!". "С ума сошел? – отрезал Киркоров. – Я же еще живой! Но похвастаюсь – получил звание "Почетный житель Варны". Для меня это особенно приятно и волнительно. Сейчас отправляюсь в тур по пяти городам Болгарии, а на финальном концерте в Софии земляки мне и вручат эту высокую награду".

