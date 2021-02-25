Филипп Бедросович Киркоров родился в семье болгарского певца с армянскими корнями. Уже в пять лет будущий артист отправился на гастроли вместе с родителями. В 1984 году он поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных. Оттуда вышел с красным дипломом в 1988-м.
Карьера началась в 1985 году - именно тогда состоялась первая телесъемка Киркорова в программе "Шире круг". Там он исполнил на болгарском языке песню "Алеша". В 1995-м Филипп снова был отмечен престижными наградами. Артист получил сразу две "Овации" как исполнитель лучшей программы и как лучший певец. В том же году в эфир вышли клипы на хиты "Пташечка", "Милая" и "Посмотри, какое лето".
За неделю до популярного песенного конкурса "Евровидение" в Дублине Киркоров узнал, что будет представлять там нашу страну. Выступление не было фееричным - с "Колыбельной для вулкана" артист занял 17-е место. В конце 1995 года увидел свет двойной компакт-диск Филиппа "Скажи солнцу да". Одновременно вышла программа "Лучшее, любимое и только для вас". Она была представлена в Государственном театре эстрады, а затем с успехом прошла по всей России. В 1996 году Киркоров получил престижную премию в Монте-Карло World Music Awards за рекордный тираж звуконосителей среди российских исполнителей (два миллиона).
Песня Цвет настроения синий (55 миллионов просмотров), ставшая хитом благодаря неожиданному и смешному клипу, из которого мы узнали, что у Киркорова имеется чувство юмора и иногда он даже снимает перья с головы и стразы с одежды. Слова из припева настолько точно наложились на общее впечатление по итогам 2018 года, что заслуживают того, чтобы песня «Цвет настроения синий» стала его официальным гимном.
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