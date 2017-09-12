Киркоров: В России только две дивы – я и Басков

Главные поклонники перьев, блесток и мишуры встретились в Сочи. Зрителей "Новой волны" ждал сюрприз.

Центральным событием конкурса молодых исполнителей "Новая волна" станет большой творческий вечер Филиппа Киркорова. 12 сентября на сцене New Wave Hall его песни будут перепевать знаменитые артисты – коллеги и друзья.

"Я даже не ожидал, что так быстро пролетит время: 50 лет в паспорте, 30 лет – творческих, – рассказал артист корреспонденту Dni.Ru. – Вот и захотелось вспомнить все лучшее, что я напел за это время. Замечательные артисты готовят номера, записывают песни, я специально не слушаю заранее того, что получилось. А сам проведу этот волшебный вечер".

Жасмин, Сергей Лазарев, Олег Газманов, Кристина Орбакайте, Алсу, Сосо Павлиашвили и еще два десятка исполнителей – ради поп-короля в Сочи приехали, кажется, все. И только Ирину Аллегрову пришлось долго уговаривать. "Филипп, ну не вижу я себя в твоем репертуаре!" – возмущалась "шальная императрица". Наконец, согласилась исполнить памятную для Киркорова песню "Мне мама тихо говорила", написанную в 1994 году, когда не стало матери Филиппа. Правда, Аллегрова несколько переделала слова и решила спеть: "Тебе же мама говорила".





А вот Николая Баскова уламывать не пришлось. Он сам выбрал композицию "Дива". "Когда с этой песней на "Евровидении" победила Дана Интернейшенел, я кусал локти от досады – почему такой хит спел не я. А потом появился русский текст этой композиции, и ее автор дал мне права на ее исполнение. И вплоть до появления шоу "Я" этот хит звучал во всех моих программах, производя магическое действие на публику. А сегодня этот шлягер исполнит мой друг Коля Басков. В России же есть только две дивы – я и Басков!" – заявил поп-король.





И в этом, конечно, Киркоров прав – вряд ли какая-то другая дива так же любит золотую парчу, блестки, перья, стразы.

