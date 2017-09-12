Киркоров: В России только две дивы – я и Басков

Эксклюзив Особое мнение Интервью Дочь Жасмин серьезно больна Буйнов об уходе Пугачевой со сцены

Выбор читателей

У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
Родные насильника разоблачили Шепелева и Шурыгину
Взбешенная Пугачева выгнала хама Гребенщикова
Градский грубо унизил Малахова
Иван Ургант о расставании с женой и отказе от отцовства
Нагиев протащил Бузову на Первый канал
партнеры
Вторник 12 сентября
Лента новостей
19:50
В здание Федерации еврейских общин в Москве бросили коктейль Молотова
19:34
Братья Путин и Шойгу живут в деревне
19:26
Нарушившие финскую границу любители селфи отделались штрафом
19:18
Скандальную "Матильду" покажут в Госдуме
19:09
Мирным жителям в Сирии грозит новая смертельная опасность
18:37
Дочь Георгия Буркова обвинила врачей в его смерти
18:13
Два грузовика смяли легковушку под Нижним Новгородом
18:02
В телефонном терроризме в России замешана Украина
18:02
Родственники собирают деньги для пострадавшей при взрыве в Киеве красотки
17:54
Пассажиры пожаловались в полицию на задержку рейса из Москвы
17:32
Снимавший голую девочку москвич оказался известным режиссером
17:00
Как отвоевать мужа у свекрови
16:57
В Москве побит вековой температурный рекорд
16:36
Чем займется Госдума в осеннюю сессию
16:22
У Ким Чен Ына отыскали тайный бизнес
16:11
На Пушкинской набережной появится гоночная трасса для студентов
16:05
Назван спонсор атаки Саакашвили на Порошенко
15:58
Русофоб Зеленский потерял прибыльную работу
15:55
Крупнейшие сети кинотеатров отказались от "Матильды"
15:29
Красивая история любви Алены Водонаевой и Алексея Косинуса
15:24
Опубликованы уникальные снимки теракта 9/11 из космоса (фото)
15:20
Тимошенко отвергла награду в пользу слезливого Порошенко
15:01
Известный голливудский актер рассказал о съемках в порно
15:00
Эксперты объяснили сокращение пенсий
14:51
Аэропорт Жуковский остался без электричества
14:48
Жуткие последствия урагана "Ирма"
14:32
Соловьев рассвирепел из-за оскорблений Урганта
14:29
Чемпиона Европы из России жестко наказали за майку с Путиным
14:16
МЦК активно интегрируется в транспортную сеть Москвы
14:14
Что построено в Москве ко Дню города
14:04
Ученые предупредили об опасности длительного сидения на стуле
13:54
По всей России массово эвакуируют людей
13:45
Топ-5 необычных видов фитнеса
13:31
Самолет протаранил дерево и рухнул на автомобили (видео)
13:30
В парке "Зарядье" заработало умное освещение
13:29
Над Петербургом замечено НЛО (видео)
13:12
Беременным разрешили алкоголь
13:08
Москва ткнула Киев носом в украинскую Конституцию
12:59
Пенсионерка плутала в лесу 7 дней и выжила после встречи с медведем
12:42
Тарасова оценила революцию в фигурном катании
12:32
Ахеджакова откровенно о своем инсульте
12:28
Роднина рассказала о переезде в США
12:15
Порошенко двое суток терпел унижения от Саакашвили
12:12
В Ираке россиянина приговорили к смертной казни
12:01
Напуганная мужем москвичка выпрыгнула из окна четвертого этажа
11:42
Эстрадный дебют детей Киркорова произвел фурор
11:35
Анна Михалкова рассказала о своей необычной дочери
11:34
Насильник залез в квартиру москвички по дереву
11:30
В центре Москвы неизвестный набросился с ножом на врача
11:12
Разбитая Клинтон набросилась на Путина
11:07
В Москве сняли мемориальную доску Немцову
11:00
Названы самые дешевые пляжные туры октября
11:00
Создан не поддающийся законам физики космический двигатель
10:56
Ведущая Алла Михеева сильно изменилась
10:46
Басков о любовнике Лопыревой: Убью обоих!
10:23
Чего россияне боятся больше всего
10:18
Лолита свела с ума своими мини-шортами
10:17
Смертельный вирус из Китая пришел в Россию
09:53
Секс-куклы оказались способными на массовые убийства
09:48
63-летнюю Любовь Успенскую трудно узнать
09:47
В Москве появится сквер Аргентины
09:42
Россияне тонут в собственном жире
09:38
Певец Виктор Салтыков отказался от помощи родному человеку
09:21
В США умер создатель "Дома с привидениями"
09:10
Как сигареты вызывают рак
09:07
Ани Лорак с экстремальным декольте выступила на "Новой волне"
09:06
В ЕС пожаловались на беспредел Украины
09:06
В Москве безработный случайно прострелил себе голову
08:40
Потерявшая ногу модель Dior находится при смерти
08:40
В Москве пересчитают инновации в сфере ЖКХ
08:35
Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
08:32
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
08:29
В России уменьшается пенсия
08:17
Госдеп опустился до откровенных издевательств над Москвой
07:58
В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек
22:43
Социологи: 82% респондентов в Москве знали о муниципальных выборах заранее
22:02
Лишние люди истощают Иосифа Кобзона
21:58
Найдена новая опасность электронных сигарет
21:55
Директор надевала халат Анисиной и соблазняла Джигурду
21:51
В метро Киева произошло ЧП
21:47
Под Москвой электричка сбила человека
21:40
На Украине солдат застрелил двух сослуживцев
21:32
В Москве секс-гуру задержали во время оргии с Травкой и Мишей
21:23
В "голубых касках" ООН нашли спасение для Украины
21:14
Жених предал больную раком Барановскую
21:01
Герой России разбил надежды военных летчиц
20:55
Ученые раскрыли печальную правду о сайтах знакомств
20:23
Капризная Дана Борисова довела Леру Кудрявцеву (видео)
20:17
Супермодель прилюдно оголилась ради животных (фото)
19:20
Расчленявшая жертв "черная риелторша" дала страшные показания
19:19
Малахов вынудил Баскова признаться ему в любви
19:12
Дерзкого беглеца поймали прямо в здании суда (видео)
19:03
Назван виновник неприятного запаха под Москвой
18:25
Похудевшая на центнер многодетная мать стала секс-символом Сети (фото)
18:09
Жена сбежала после очередного позора Саакашвили
18:07
В московском метро поезд врезался в стену
18:00
В Челябинске застрелили именитого спортсмена
17:57
Россия жестко ответит на дипломатический беспредел США
17:44
"ЕР" успешно выступила на выборах в Москве
17:31
Любители кино будут бесплатно отдыхать на Хайнане
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кто стоит за успешной карьерой Бузовой
Капризная Дана Борисова довела Леру Кудрявцеву (видео)
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Бондарчук и Андреева разъехались
63-летнюю Любовь Успенскую трудно узнать
Шоу-бизнес

Киркоров: В России только две дивы – я и Басков

Филипп Киркоров. Фото: GLOBAL LOOK press
Главные поклонники перьев, блесток и мишуры встретились в Сочи. Зрителей "Новой волны" ждал сюрприз.

Продолжение: Напуганная дочь вцепилась в ногу Киркорова
прочитано 1597 раз

Центральным событием конкурса молодых исполнителей "Новая волна" станет большой творческий вечер Филиппа Киркорова. 12 сентября на сцене New Wave Hall его песни будут перепевать знаменитые артисты – коллеги и друзья.

ПО ТЕМЕ

Эстрадный дебют детей Киркорова произвел фурор

Буйнов об уходе Пугачевой со сцены

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

"Я даже не ожидал, что так быстро пролетит время: 50 лет в паспорте, 30 лет – творческих, – рассказал артист корреспонденту Dni.Ru. – Вот и захотелось вспомнить все лучшее, что я напел за это время. Замечательные артисты готовят номера, записывают песни, я специально не слушаю заранее того, что получилось. А сам проведу этот волшебный вечер".

Жасмин, Сергей Лазарев, Олег Газманов, Кристина Орбакайте, Алсу, Сосо Павлиашвили и еще два десятка исполнителей – ради поп-короля в Сочи приехали, кажется, все. И только Ирину Аллегрову пришлось долго уговаривать. "Филипп, ну не вижу я себя в твоем репертуаре!" – возмущалась "шальная императрица". Наконец, согласилась исполнить памятную для Киркорова песню "Мне мама тихо говорила", написанную в 1994 году, когда не стало матери Филиппа. Правда, Аллегрова несколько переделала слова и решила спеть: "Тебе же мама говорила".


А вот Николая Баскова уламывать не пришлось. Он сам выбрал композицию "Дива". "Когда с этой песней на "Евровидении" победила Дана Интернейшенел, я кусал локти от досады – почему такой хит спел не я. А потом появился русский текст этой композиции, и ее автор дал мне права на ее исполнение. И вплоть до появления шоу "Я" этот хит звучал во всех моих программах, производя магическое действие на публику. А сегодня этот шлягер исполнит мой друг Коля Басков. В России же есть только две дивы – я и Басков!" – заявил поп-король.  


И в этом, конечно, Киркоров прав – вряд ли какая-то другая дива так же любит золотую парчу, блестки, перья, стразы.

Автор: Феликс Грозданов12 сентября 2017, 17:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мускулистый Воробьев в мокрых трусах нежится на солнце

567

комментарии

Политика

Порошенко двое суток терпел унижения от Саакашвили
Разбитая Клинтон набросилась на Путина
В ЕС пожаловались на беспредел Украины
Госдеп опустился до откровенных издевательств над Москвой

Шоу-бизнес

Больная Кейт Миддлтон решила родить во дворце
Кожевникова жестко ответила обидчикам
Известную певицу насиловала родная мать
Липницкая в Израиле потеряла связь с миром

Проишествия

По всей России массово эвакуируют людей
Самолет протаранил дерево и рухнул на автомобили (видео)
Напуганная мужем москвичка выпрыгнула из окна четвертого этажа
Потерявшая ногу модель Dior находится при смерти

Lifestyle

Зрители рыдали на премьерном показе "Матильды"
Вышел трейлер финальной части "50 оттенков серого" (видео)
Путин признал заслуги онкобольного Хворостовского
Звезду "Вечного зова" оставили без пенсии
Шоу-бизнес

63-летнюю Любовь Успенскую трудно узнать

Что случилось с лицом королевы шансона
Шоу-бизнес

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь

Певец огорчен тем, что не получилось уговорить наследницу покинуть опасный район

Происшествия

Родственники собирают деньги для пострадавшей при взрыве в Киеве красотки

Наталья Целовальникова находится в реанимации
Культура

Дочь Георгия Буркова обвинила врачей в его смерти

Врачи упустили тромб, который образовался после операции

Гороскоп

Лишние люди истощают Иосифа Кобзона
Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года
Кто стоит за успешной карьерой Бузовой
Мужчины используют Копенкину

Фоторепортажи

Жуткие последствия урагана "Ирма"
Ани Лорак с экстремальным декольте выступила на "Новой волне"
Елена Корикова стала вдовой
Мускулистый Воробьев в мокрых трусах нежится на солнце

Спорт

Чемпиона Европы из России жестко наказали за майку с Путиным
Тарасова оценила революцию в фигурном катании
Роднина рассказала о переезде в США
Липницкая убила последнюю надежду на возвращение

Регионы

Пенсионерка плутала в лесу 7 дней и выжила после встречи с медведем
Скромница Поклонская пришла к обреченным россиянам
МВД не выявило нарушений на выборах в Саратовской области
Обрушение кинотеатра в Балашихе попало на видео
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru