Киркоров: В России только две дивы – я и Басков
Центральным событием конкурса молодых исполнителей "Новая волна" станет большой творческий вечер Филиппа Киркорова. 12 сентября на сцене New Wave Hall его песни будут перепевать знаменитые артисты – коллеги и друзья.
"Я даже не ожидал, что так быстро пролетит время: 50 лет в паспорте, 30 лет – творческих, – рассказал артист корреспонденту Dni.Ru. – Вот и захотелось вспомнить все лучшее, что я напел за это время. Замечательные артисты готовят номера, записывают песни, я специально не слушаю заранее того, что получилось. А сам проведу этот волшебный вечер".
Жасмин, Сергей Лазарев, Олег Газманов, Кристина Орбакайте, Алсу, Сосо Павлиашвили и еще два десятка исполнителей – ради поп-короля в Сочи приехали, кажется, все. И только Ирину Аллегрову пришлось долго уговаривать. "Филипп, ну не вижу я себя в твоем репертуаре!" – возмущалась "шальная императрица". Наконец, согласилась исполнить памятную для Киркорова песню "Мне мама тихо говорила", написанную в 1994 году, когда не стало матери Филиппа. Правда, Аллегрова несколько переделала слова и решила спеть: "Тебе же мама говорила".
А вот Николая Баскова уламывать не пришлось. Он сам выбрал композицию "Дива". "Когда с этой песней на "Евровидении" победила Дана Интернейшенел, я кусал локти от досады – почему такой хит спел не я. А потом появился русский текст этой композиции, и ее автор дал мне права на ее исполнение. И вплоть до появления шоу "Я" этот хит звучал во всех моих программах, производя магическое действие на публику. А сегодня этот шлягер исполнит мой друг Коля Басков. В России же есть только две дивы – я и Басков!" – заявил поп-король.
И в этом, конечно, Киркоров прав – вряд ли какая-то другая дива так же любит золотую парчу, блестки, перья, стразы.
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