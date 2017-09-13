Газманов выжал из возбужденного Киркорова все соки

У певцов все срослось лишь спустя шесть дней. Однако мучения того стоили.

Центральным событием конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи стал четырехчасовой вечер-трибьют Филиппа Киркорова, где его песни исполняли звезды российской эстрады. С хитом "Единственная моя" на сцену вышел его автор и первый исполнитель Олег Газманов.

"Как-то я приехал в Сочи за день до своего выступления и решил пойти на концерт Газманова, – рассказал Киркоров. – Там Олег объявил премьеру песни. Когда я ее услышал, тут же решил, что она должна быть моей. С трудом дождался окончания концерта, помчался в гримерку к Газманову и взмолился: "Отдай мне эту песню!"

Однако получить права на исполнение – только полдела. "Я долго не мог записать эту песню в студии, не мог найти нужное настроение, интонацию, – признался Филипп. – Шесть дней у меня ничего не получалось, хотя на концертах прекрасно исполнял. Тогда решили пригласить на запись автора, чтобы он помог. Газманов выжал из меня все соки, но в итоге вышло идеально".





"Вообще-то композиция называется "Единственная", – уточнил Газманов Dni.Ru. – Я знаю, почему Филипп долго не мог ее записать. На сцене артист возбуждается, заряжается энергией зрителей, а в студии этого нет. Я пригрозил Киркорову в шутку, что убью его, если не споет как надо, и он понял. Мне кажется, у него получилось спеть "Единственную" лучше, чем у меня!"



