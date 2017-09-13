Леонтьев ушел в отрыв из-за бурной ночи с Киркоровым

Певец продолжает отмечать 50-летие. На сей раз гуляли в Сочи.

В годы оные музой "Новой волны" была Алла Пугачева. Но уже два года она не приезжает – говорит, что хочет, чтобы публика по ней соскучилась. Поэтому в этот раз музой конкурса молодых исполнителей стал бывший супруг Примадонны – Филипп Киркоров. "Я и Басков – две главные дивы страны", – пошутил артист.





На правах музы и дивы Филипп участвовал в каждом фестивальном дне. Более того, стал ведущим собственного творческого вечера, во время которого на протяжении почти пяти часов звезды эстрады перепевали хиты Киророва. Здесь же состоялся и сценический дебют пятилетних детей Филиппа Аллы-Виктории и Мартина.









А по окончании концерта звезды отправились на грандиозную вечеринку, посвященную 50-летию Киркорова. И пусть отмечал он его еще в апреле, но если повод достойный, то почему бы не повторить?! И снова получить цветы, подарки и признания в любви... Разве что гостей было поменьше – около 200 человек против двух тысяч в Кремле в апреле.





Пати под названием "50 оттенков Киркорова" было призвано явить всю многогранность таланта и личности юбиляра. Гостям при входе выдали маски – Киркорову очень нравится фильм Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами", вот и захотелось соответствия. Впрочем, и в масках не узнать кумиров эстрады было несложно.





"С юбилеем, Король, виват, король!", – громогласно приветствовали собравшиеся главного героя вечера. А он подошел к каждому – уделил внимание и пообщался.





Сергей Лазараев, Интарс Бусулис, Александр Панайотов, Светлана Лобода и Александр Ревва, развлекали гостей горячими хитами. А их более взрослые коллеги – Валерий Леонтьев и Игорь Николаев - плясали на танцполе до утра. Леонтьев, кстати, зажигал и отрывался больше всех, хотя и был, кажется, самым возрастным из гостей.





В середине вечера всем гостям раздали воздушные шары – виновник торжества пообещал, что если все одновременно запустят их в небо, то сбудется любое желание: "Я всем наворожу!". А сам, завидев всю эту красоту в сочинском небе, радовался, как ребенок: "Как красиво! Ой, ну как же красиво!"





Разумеется, был и огромный, выдержанный в стилистике вечера, торт, и подарки для гостей от юбиляра. Все – богато, с размахом, стильно. Как и любит Филипп. Король и кумир.



