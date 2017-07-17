Володин: новый закон гарантирует защиту от недобросовестных застройщиков

Госдума закроет тему обманутых дольщиков лишь после окончательного решения этой проблемы. Готовящийся к рассмотрению закон о долевом строительстве гарантировано защитит граждан от недобросовестных застройщиков.

Парламентаризм в России развивается. Новые формы – в том числе и такие беспрецедентные эксперименты, как слушания в Госдуме с приглашением заинтересованных граждан – обеспечат качественное решение проблем, уверен Вячеслав Володин.

"Мы эти формы ищем, и, если необходимо пригласить именно жителей – надо приглашать жителей. И такой подход, он был совсем недавно, при рассмотрении вопроса о тех, кто участвует в долевом строительстве жилья", – сказал председатель Госдумы в интервью "Первому каналу".

Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что на слушания пригласили как тех дольщиков, у которых все в порядке, их жилье строится – так и обманутых застройщиками граждан. "Потому что законопроект, нами рассматриваемый, должен гарантировать дольщику, что его никто не обманет, и, соответственно, ему будет выплачено в случае, если застройщик обанкротится – или будет какая-то другая ситуация, связанная со строительством жилого дома", – отметил парламентарий. Володин напомнил, что создается специальный фонд, который компенсирует затраты в экстренной ситуации – и, таким образом, права будут дольщика защищены.

В соответствии с законопроектом, который будет рассмотрен на этой неделе, государство будет эти вопросы контролировать и через новые механизмы, которые предложены коллегами-депутатами и Министерством жилищно-коммунального хозяйства. Нормы этого закона обеспечат гарантии для участников долевого строительства.

Вячеслав Володин признал, что парламентские слушания с приглашением граждан дались непросто. Пришли люди, попавшие в беду и нужно было выслушать каждого. В результате слушания продолжались более 6 часов. Тем не менее, их итоги очень помогли депутатам в доработке законопроекта. Кроме того, создана рабочая группа, которая занимается обманутыми дольщиками, депутатам предстоит, по словам спикера Госдумы, сложная и кропотливая работа с регионами. Тема будет считаться закрытой лишь тогда, когда будет окончательно решена проблема, подчеркнул председатель нижней палаты парламента.