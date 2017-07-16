Володин: Власть должна слышать своих избирателей

В обществе был запрос на ответственную власть, которая в первую очередь должна уметь слышать и отстаивать интересы своих избирателей. Такую точку зрения высказал в интервью программе "Время" на "Первом канале" спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Был запрос на ответственную власть. Ответственная власть – в первую очередь, особенно, если речь идет о представительной законодательной власти – это умение слышать и отставать интересы, и представлять население во время принятия решений, обсуждения решений. Поэтому повестка действительно учитывает как раз вопросы, которые общество, население транслирует своим депутатам", – подчеркнул председатель нижней палаты парламента.



По его мнению, консенсус всегда нужно искать. "И, когда мы говорим о принятии решения, решение будет выверенным и оптимальным только через обсуждение. Через, если хотите, дискуссию, через состязательность сторон можно выйти на решение, которое будет, минимальное количество иметь изъянов и будет эффективным, оптимальным. И на сегодняшний день таких законопроектов 36, а по ним консенсус сложился", – заявил Володин.

Спикер отметил, что с начала работы Госдумы седьмого созыва принято 354 закона. "У нас еще впереди неделя (до окончания весенней сессии). Понятно, количество (принятых законов) увеличится. Но это меньше, чем было рассмотрено нашими предшественниками за аналогичный период, допустим, 2016 год", – добавил глава Госдумы.