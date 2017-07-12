Депутаты столкнулись с давлением из-за закона о животных

Депутаты Госдумы столкнулись с давлением со стороны лоббистов во время работы над законопроектом об ответственном обращении с животными. Тем не менее, в думском комитете по экологии рассчитывают принять документ как можно быстрее.

Лоббисты – охотники, производители лекарств для эвтаназии животных и кормов – пытаются добиться еще большей отсрочки принятия законопроекта об ответственном обращении с животными. Однако в нижней палате парламента готовы завершить эту работу осенью.

"Законопроект в высокой степени готовности. Но, если его сейчас принять, то он просто не сможет заработать, нет подзаконных актов. Нам не нужен закон с отсылкой к отсутствующим или неработающим подзаконным актам. Поэтому принято решение дать еще некоторое время правительству, чтобы оно, наконец, закрыло эти вопросы", – заявила председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

Тимофеева напомнила, что рассмотрение законопроекта во втором чтении переносится на осень. "Этот закон остается у нас в приоритете, мы очень надеемся принять его как можно быстрее", – сказала она.

В свою очередь, зампредседателя комитета по экологии Владимир Панов отметил, что было проведено более 30 совещаний по этому законопроекту. "Мы полгода детально прорабатывали каждое слово законопроекта. Было проведено более 30 совещаний с экспертами, общественниками, представителями органов власти и профессиональных организаций. В той или иной мере в подготовку законопроекта ко второму чтению были вовлечены 28 федеральных органов исполнительной власти", – напомнил Панов.

По словам зампреда думского комитета, среди основных рисков документа – сроки подготовки необходимых подзаконных актов. В их числе перечень запрещённых к домашнему содержанию животных, правила учёта и идентификации домашних животных в соответствии с законом "О ветеринарии", перечень опасных пород собак, ветеринарные требования к содержанию домашних животных, требования к приютам. Панов подчеркнул, что подготовка этих актов – главная задача правительства.

Как писали Dni.Ru, законопроект об ответственном обращении с животными в стадии рассмотрения с 2011 года. Уже на протяжении шести лет документ находится между Госдумой и правительством и не может поступить на рассмотрение депутатов. И вновь по инициативе кабинета министров обсуждение поправок перенесено на осеннюю сессию нижней палаты парламента.

В Госдуме, устав от постоянного сдвижения сроков завершения работы над документом, настаивают, чтобы до конца 2017 года он был обязательно рассмотрен. "Это общий настрой, и это запрос населения, потому что мы должны эту проблему взять и решить", – заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, добавив, что работа над поправками велась совместно с правительством и представителями обществ по защите животных.

По словам председателя Госдумы, депутаты обратились в кабинет министров с просьбой создать рабочую группу по доработке законопроекта. Он отметил, что "будет правильно, если в нее войдут и представители всех фракций, и представители всех комитетов, которые задействованы в рассмотрении вопроса".