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Политика

Володин: курортный сбор можно расширить только по завершении эксперимента

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press\Kremlin Pool
Вводить курортный сбор на территориях, не упомянутых в принятом Госдумой законопроекте, можно лишь по завершении эксперимента в пилотных регионах, считает Вячеслав Володин. Нижняя палата парламента приняла во втором чтении документ "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры".
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Законопроект предусматривает проведение эксперимента по введению курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Каждый из этих регионов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства которого могут быть направлены лишь на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту ее объектов.

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Расширить опыт на другие территории можно будет только после изучения результатов эксперимента. Спикер Госдумы поддержал мысль, высказанную ранее главой думского комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

"Действительно, в Государственную думу поступают обращения от территорий. Эти обращения приходят за подписью глав субъектов, губернаторов. В Думе находится обращение губернатора Иркутской области Сергея Левченко, есть обращение от других территорий. Но прав Андрей Михайлович Макаров: нам нужно посмотреть, как будут работать нормы закона в рамках именно пилотного проекта, по четырем субъектам. Мы с вами впервые формируем механизм финансирования курортных городов, поселков, населенных пунктов, давайте посмотрим, как будут работать эти нормы", – сказал Володин.

Кроме того, по мнению председателя нижней палаты парламента, инициативы по включению территорий в эксперимент должны обсуждаться в рамках фракций. "Потому что у нас депутаты и губернаторы есть от разных партий, и ту же инициативу Левченко было бы правильно обсудить на фракции КПРФ", – отметил спикер Госдумы.

Профильный комитет ко второму чтению существенно доработал законопроект. Так, например, ставку сбора на первый год проведения эксперимента предлагается сократить в два раза. Изначально правительство предлагало ограничить максимальный размер платеж 100 рублями в сутки. Однако ко второму чтению депутаты договорились, что первый год туристы смогут платить не более 50 рублей. При этом окончательный размер ставки будет определять муниципалитет – у него есть право изменять ставку в зависимости от сезонности и количества отдыхающих. Законопроект также позволяет регионам и муниципалитетам установить нулевую ставку сбора. Собранные средства пойдут в муниципальные бюджеты.

Автор: Андрей Евлампиев14 июля 2017, 17:35

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