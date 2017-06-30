Новая Москва показала высокую динамику развития

Присоединенные пять лет назад к столице территории развиваются очень динамично. Процесс продолжится: Сергей Собянин пообещал Новой Москве рабочие места, инфраструктуру и тематические парки.

Мэр Москвы посетил 30 июня Троицкий и Новомосковский округа столицы. Собянин осмотрел площадь у Дворца культуры в поселении Московский, где идут работы по благоустройству. Результатами градоначальник доволен. Он заверил, что темпы развития на новых территориях не сократятся.

"В Новой Москве будут и дальше создаваться рабочие места, будет строиться новое качественное жилье, развиваться транспортная инфраструктура. Кроме того, планируется создать восемь крупных тематических парков", – сказал градоначальник, общаясь с местными жителями.

Посещая ТиНАО, мэр заглянул и в школу №2070 – самую крупную в столице. Собянин отметил, что такие учебные заведения до сих пор не строились. Кроме того, во время визита мэр Москвы открыл движение на железнодорожном переезде на 33-м километре Киевского направления Московской железной дороги. Реконструкция на этом участке велась с 2016 года.

Присоединение новой территории к Москве в 2012 году стало самым масштабным за всю историю проектом расширения площади столицы: она увеличилась примерно в 2,4 раза. По задумке, это должно было помочь демонтировать традиционную моноцентрическую структуру Московской агломерации, упорядочить градостроительное зонирование.

На присоединенных территориях были созданы два новых административных округа столицы – Троицкий и Новомосковский, в состав которых вошли 19 поселений и два городских округа (Троицк и Щербинка). За последние пять лет в Новой Москве было построено две станции метро, семь новых поликлиник, несколько путепроводов через железнодорожные пути. За то же время на присоединенных территориях построено 11 миллионов квадратных метров недвижимости. Население Новой Москвы выросло на 40% – до 347,8 тысячи человек.