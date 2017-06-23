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Общество

Что надо знать о втором кольце московского метро

Фото: mos.ru
Московское метро стремительно развивается: за последние 15 лет построено около 100 километров путей, а к 2020 году подземка прирастет еще 35 станциями. Большинство из них войдут в третий пересадочный контур, благодаря которому время в пути между станциями разных радиальных линий существенно сократится. Название новой линии придумают сами москвичи.
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ВТОРОЕ КОЛЬЦО ИДЕТ НА РЕКОРД

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Третий пересадочный контур (ТПК) называют вторым кольцом столичной подземки, хотя оно по сути есть уже и сейчас: это МЦК или Московское центральное кольцо – наземная железная окружная дорога, используемая раньше для перевозки грузов, но в 2015-16 годах электрифицированная и приспособленная для пассажирского движения.

Благодаря МЦК удалось существенно разгрузить действующие линии метро, но все же в полной мере эту проблему может решить только полноценный пересадочный контур, который свяжет действующие линии. Известно, что некоторые станции МЦК расположены на удалении от станций подземки и пассажиры зачастую выбирают более продолжительную поездку под землей взамен прогулки для пересадки по улице. Новое кольцо будет полностью подземным и все его станции будут иметь прямые пересадочные узлы с существующими и проектируемыми радиальными направлениями.

Фото: mos.ru

Протяженность контура составит 61 километр, что позволит ему стать самой длинной линией метрополитена страны и, возможно, мира. Пока рекордсменом считается линия № 10 пекинской подземки: ее длина – 57 километров, все 45 станций можно проехать за 104 минуты. Кстати, пекинское метро считается самым загруженным на планете, а московская подземка входит в первую пятерку (Пекин, Токио, Сеул, Шанхай, Москва).

По замыслу проектировщиков на втором кольце откроется 28 станций, 17-ть из которых будут иметь пересадочные контуры с действующими линиями, семь станций расположатся в непосредственной близости от платформ радиальных направлений железной дороги, а еще две – с Московским центральным кольцом.

Второе кольцо метро решит проблему пересадок с одной ветки на другую, разгрузит радиальные линии и автодороги. У жителей периферийных районов отпадет необходимость ехать до Кольцевой линии или садиться за руль, чтобы попасть в другую точку города. Время в пути между станциями соседних веток сократится в разы. К примеру, на дорогу от "Калужской" до "Севастопольской" пассажиры потратят всего 10 минут вместо 35. Столько же займет путь от "Сокольников" до "Электрозаводской", а доехать от "Юго-Западной" до "Кунцевской" можно будет за 18 вместо нынешних 40 минут.

Фото: mos.ru

Если МЦК сегодня ежедневно пользуются 200 тысяч человек, то суточный пассажирооборот новой кольцевой ветки прогнозируется специалистами в миллион пассажиров (всего московское метро перевозит в день 6,5 миллиона человек). Только на участке от "Нижней Масловки" до "Авиамоторной" метро станет ближе для 250 тысяч пассажиров. Жители Лефортова получат новую станцию, названную в честь района, а жители районов Марьина Роща, Мещанский, Сокольники, Басманный и Соколиная Гора – возможность доехать до соседнего района без нескольких пересадок.

СТАНЦИИ ВТОРОГО КОЛЬЦА

Станция "ЦСКА" позволит болельщикам доехать до одноименного футбольного стадиона, а "Нижегородская улица" в будущем свяжет новое кольцо с Кожуховской линией. Это поможет быстрее добираться до работы жителям периферийных районов – Некрасовки и Косино-Ухтомского.

Около музея-заповедника "Коломенское" построят станцию "Кленовый бульвар" с транспортно-пересадочным узлом. Там планируется открыть гостиницу, где во время культурных фестивалей смогут останавливаться их участники и гости парка.

Фото: mos.ru
Станцию метро в шаговой доступности – "Севастопольский проспект" – уже через несколько лет дождутся жители Черемушек и Зюзина, большинство из которых сегодня вынуждены добираться до подземки на общественном транспорте. А между оранжевой и красной ветками построят станцию "Улица Новаторов". Она не только обеспечит доступ к метро жителям Обручевского района, но и станет удобной пересадкой на второе кольцо для пассажиров из Коммунарки.

Желтую ветку из Рассказовки со вторым кольцом свяжет станция "Мичуринский проспект". Она станет удобным пересадочным узлом для нескольких тысяч жителей района Раменки, которым сейчас приходится по 20–30 минут ездить до "Проспекта Вернадского" или "Славянского бульвара".

Сразу две новые станции, "Аминьевское шоссе" и "Давыдково", улучшат транспортную доступность жителей районов Очаково-Матвеевское, Можайский и Фили-Давыдково. А благодаря станциям "Терехово", "Нижние Мневники", "Улица Народного ополчения" и "Шелепиха" станет удобнее проехать в Филевский Парк и Хорошево-Мневники.

Фото: mos.ru

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ ВТОРОГО КОЛЬЦА

Если заглянуть в прошлое и вспомнить историю развития транспорта в Москве, то можно узнать, что о втором кольце метро городские власти задумались еще в 1947 году: Москва росла, продвигалась на юго-запад, поэтому нужно было связать новые и старые районы. Рассматривалась идея соединить территории завода имени Сталина (позже – ЗИЛ) и Лефортово, а затем продлевать ветку в обе стороны и замкнуть в большое кольцо. Однако строительство признали слишком дорогим и ограничились развитием наземного общественного транспорта.

К идее вернулись в 1980-х годах, когда границы города вышли за МКАД. На схеме метро могли появиться четыре хорды, а участки между ними стали бы новым пересадочным контуром. Но строительство заморозили, а распад СССР похоронил эти планы окончательно из-за нехватки финансирования.

Сегодня строительство второго кольца идет полным ходом, части новой линии уже есть на схеме метро: к примеру, участок от "Каширской" до "Каховской", ставший своеобразным аппендиксом после продолжения строительства Замоскворецкой линии в 1984 году.

Фото: mos.ru

Строительство второго кольца решили разделить на два этапа. На первом, до конца 2018 года, планируется ввести отрезок длиной в почти четыре километра между "Рубцовской" и "Авиамоторной", что позволит открыть пересадку на Кожуховскую линию.  На втором этапе, до конца 2019 года, планируется построить участок ТПК от "Рубцовской" до "Нижней Масловки", соединив таким образом северную дугу пересадочного контура – от "Делового центра" до "Авиамоторной". Затем строители переключатся на участок от "Авиамоторной" до "Каширской". Ожидается, что второе кольцо московского метро полностью замкнется в 2020 году.

Третий пересадочный контур – это один из самых крупных и масштабных проектов по развитию Московского метрополитена за последние десятилетия. Миллионы москвичей и гостей столицы смогут благодаря новой линии существенно сэкономить свое время, которого так часто не хватает в стремительном ритме мегаполиса. Название второму кольцу метро придумают сами москвичи: на портале "Активный гражданин" 21 июня по инициативе мэра Сергея Собянина запустили голосование на эту тему.

Фото: mos.ru


Автор: Александр Комаров23 июня 2017, 12:05

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