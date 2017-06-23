Открытие ММКФ ДТП с "пьяным" мальчиком Эксклюзив Интервью Дом-2

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"Парящий мост" станет украшением парка "Зарядье"

Фото: vk.com/mossobyanin
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ в строящемся в самом сердце столицы парке "Зарядье". Градоначальник проверил, на какой стадии готовности находятся возводимые там объекты.
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"Работы в парке #Зарядье не прекращаются. "Парящий мост" уже начали очищать от строительных лесов. Идет демонтаж временных элементов", – написал Сергей Собянин в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

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Стоит отметить, что общая длина "Парящего моста" составит 300 метров. Два его края длиной по 140 метров будут брать начало в парке, а затем сходиться в точке над Москвой-рекой.

Фото: vk.com/mossobyanin

Грандиозный ландшафтный парк "Зарядье" планируют открыть ко дню города. Он спустится террасами от улицы Варварка к Москве-реке. Новое общественное пространство разделено на четыре климатические зоны, которые отражают разнообразие природы России – северные ландшафты, степь, пойменные луга и лес. Каждая из этих частей парка будет отличаться своим климатом, который будет поддерживать спрятанная под землей аппаратура.

Кроме того, в "Зарядье" возводятся кафе и рестораны, а также музей, посетив который москвичи и гости столицы смогут узнать об истории этого достопримечательного места. Кроме того, в парке появятся концертный зал и медиацентр, а также ряд других объектов, которые разнообразят отдых посетителей "Зарядья".

Фото: vk.com/mossobyanin

"Парящий мост" станет одной из главных фишек грандиозного парка. С него будут открываться захватывающие виды на панораму Кремля и соседствующих с ним древних церквушек и палат, а также на впечатляющие своей мощью громады сталинских высоток и другие достопримечательности в самом сердце столицы. Посетители "Зарядья" смогут сделать красивые фотоснимки на фоне главных московских достопримечательностей.

Фото: mos.ru

Стоит отметить, что работы по благоустройству продолжаются и на территории вокруг нового парка. Это древнейшие московские улицы Китай-города, славящиеся обилием архитектурных достопримечательностей, – Варварка, Ильинка, а также находящиеся между ними переулки (Рыбный, Богоявленский). Сердцем примыкающей к "Зарядью" пешеходной зоны станет Биржевая площадь с фонтаном.

Автор: Иван Поляков23 июня 2017, 16:37

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