С чем пришла Новая Москва к первому юбилею

Пять лет назад Москва стала занимать на карте России заметно больше места, столица приросла новыми территориями – Троицким и Новомосковским административными округами. Сегодня городская агломерация Новая Москва активно развивается, а ее жители получили возможность пользоваться современной столичной инфраструктурой.

Новая Москва – уникальная территория, на которой гармонично соединились качественная московская инфраструктура и экологически чистая окружающая среда. Большая часть присоединенных районов это – леса, реки и озера, природные просторы, один крупный город Троицк, несколько городских поселений..

Все это за пять преобразилось неузнаваемо: здесь строятся новые дома, социальные объекты, многофункциональные и административно-деловые комплексы, станции метро, прокладываются новые дороги и инженерные коммуникации. Столичные власти провели большую работу по формированию эксклюзивной для Новой Москвы градостроительной политики. К примеру, раньше люди, живущие за МКАДом, только мечтать могли о метро. А теперь две станции "Румянцево" и "Саларьево" уже обслуживают пассажиров. Трудно поверить, но к 2035 году количество станций метрополитена в Новой Москве вырастет до 29, а протяженность линий составит 65 километров.





"Выполнена поставленная мэром города Сергеем Собяниным задача: присоединенные территории получили современную, качественную столичную инфраструктуру. Это дало возможность жителям ТиНАО полноценно работать и отдыхать, учиться и заниматься спортом в комфортной и безопасной, экологически чистой среде, – так подвел итоги первой пятилетки заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В Новой Москве активно идет строительство автомобильных дорог, за пять лет построены четыре новые трассы общей протяженностью около 20 километров. Масштабная реконструкция проведена на дороге, соединяющей Киевское и Калужское шоссе и ведущей к Хованскому кладбищу. На ней постоянно были огромные пробки, сейчас эта проблема решена за счет расширения проезжей части. Сегодня на территории ТиНАО идут строительно-монтажные работы на семи автомобильных дорогах.





Глава транспортного департамента московского правительства Максим Ликсутов полагает, что развитие новых территорий невозможно без создания надежной и безопасной транспортной системы. "В 2017 году в ТиНАО запланирован переход на новую модель управления наземным городским пассажирским транспортом. Особое внимание будет уделено оптимизации маршрутной сети под нужды жителей и обеспечению необходимого количества комфортных автобусов на маршрутах", – поделился планами развития транспортной сферы Ликсутов.

Глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин назвал Новую Москву большим амбициозным проектом, не имеющим аналогов в России. "Развитие Новой Москвы происходит комплексно, однако первостепенной задачей является создание рабочих мест. Благодаря местам приложения труда, присоединенные территории станут органичной частью большой столицы", - выразил уверенность Хуснуллин.





В Новой Москве активно развивается и жилищное строительство. Застройщики возводят не только жилые дома, но и социальную инфраструктуру к ним – детские сады, школы, поликлиники и спортивные объекты, разбиваются новые парки. Все это – места для создания рабочих мест и огромная площадка для развития столицы.

"Перед Москвой ставится непростая задача – определить оптимальную структуру занятости населения новых территорий, которая будет приносить городу прибыль. При этом нельзя забывать о том, что каждый горожанин должен иметь возможность найти себе работу по душе", – сказал глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.





За пять лет в новых округах столицы введены в эксплуатацию семь поликлиник, 30 детских садов, 10 школ. Благодаря, в том числе, этим объектам в Новой Москве появилось более ста новых тысяч рабочих мест. Помимо масштабного жилищного строительства (восемь миллионов квадратных метров жилья), проработано почти 90 инвестиционных проектов, переданных от Московской области городу Москве.

"Каждый проект имеет индивидуальный современный архитектурный стиль, при этом органично вливается в облик Новой Москвы. В результате присоединения новых территорий мы хотим получить полноценный и взаимосвязанный город с транспортной и социальной инфраструктурой", – так определил задачи по развитию Новой Москвы главный архитектор города Сергей Кузнецов.





Данные последних социологических опросов показывают, что большинство жителей Новой Москвы (71%) положительно оценивают произошедшие изменения. По сравнению с 2015 годом этот показатель вырос на 10%. Изменения позитивно оценили и жители Москвы в ее старых границах, они стали чаще ездить в новые районы – в магазины, на отдых, к родственникам и друзьям.

В тоже время, многие жители Новой Москвы, вынужденные раньше ездить на работу в центр столицы, теперь тратят меньше времени на проезд благодаря развивающейся транспортной составляющей. Некоторые нашли работу у себя в округе, сюда же стремится и часть жителей центральной части Москвы, готовые к переезду за МКАД. Около 34% опрошенных социологами москвичей допускают для себя такой шаг, но решающим фактором принятия решения о смене места жительства для них служит наличие рабочих мест.





Новая Москва продолжает оставаться привлекательной для новоселов. Если сравнивать первый квартал 2016 и 2017 годов, то рост предложения на рынке жилья довольно значительный: 7750 и 10722 квартиры соответственно. Если три года назад 60-70% квартир в новостройках Новой Москвы составляли студии и "однушки", сейчас же этот сегмент уменьшился до 45-47%, а доля двух– и трехкомнатных квартир, напротив, выросла до 52%. И, конечно же стоит отметить, что квартиры в ТиНАО стоят в полтора раза дешевле, чем внутри МКАД.

Строительство в Новой Москве идет как за счет города, так и за счет средств инвесторов, сообщил заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников. "В результате реализации проекта расширения Москвы и в центре города, и на его окраинах, и на новой территории должно быть достигнуто гармоничное сочетание возможностей для работы и отдыха, учебы и занятий спортом, для полноценной повседневной жизни", – сказал московский чиновник.





Потенциал развития Новой Москвы еще не исчерпан, предстоит много сделать для улучшения качества жизни москвичей. Префект Троицкого и Новомосковского административных округов Дмитрий Набокин обозначил главные задачи на будущее – сохранить тот темп развития, который был набран на новой территории, поддерживать функционирование всех городских структур, которые необходимы для жизнедеятельности населения, и развивать строительные и инфраструктурные проекты.