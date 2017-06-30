С чем пришла Новая Москва к первому юбилею

Умер Яковлев из "Иванушек" Убийц Немцова признали виновными ММКФ Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
партнеры
Пятница 30 июня
Лента новостей
13:12
Важные правила поведения в светском обществе
13:10
Пьяные тусовщицы насмерть разбились в прямом эфире (видео)
13:01
В аэропортах Москвы начались задержки из-за бури
12:59
Верующие девять дней просят бога запретить "Матильду"
12:53
Приятель надругался над школьницей в Домодедово
12:40
Известный юморист попал в реанимацию в Москве
12:39
Медитирующую туристку съел огромный варан
12:21
Договоренности с Вьетнамом закрепят законодательно
12:03
Индус поставил мировой рекорд с помощью зубной щетки (видео)
11:55
В США показали падение Челябинского метеорита в деталях
11:47
Пьяный россиянин час дрался на борту летящего самолета
11:40
Трамп пообещал Украине миллионы тонн угля
11:36
Темникова разочаровала своим новым видом
11:30
Коммунальщики Москвы подготовились к буре
11:20
Кремль делает ставку на молодых губернаторов
11:15
Россияне лишились по тысяче долларов из-за дешевой нефти
11:13
В Москве отменили "ветхозаветный потоп"
11:09
Столицу украсят ромашками на День семьи
11:09
Слава Зайцев упал со второго этажа
10:59
Сингапурец покорил Сеть интимным рекордом
10:53
Главные события Москвы с 30 июня по 6 июля
10:51
МЧС экстренно предупредило москвичей о шторме
10:47
Круизным лайнерам облегчают заход в порты России
10:41
Пенсионер насмерть забил подругу на востоке Москвы
10:27
Американка прогнала грустного медведя из своего дома
10:15
В США разыскивают "похитителя ласк"
10:10
Как удачно провести первую брачную ночь
10:04
В деле о гибели экс-певицы "Лицея" поставлена точка
09:56
Два карманника за пару часов украли 62 телефона
09:54
В Челябинске из здания суда сбежал нелегал
09:51
Опубликовано первое фото Владимира Этуша после реанимации
09:46
На МКАД собралась 16-километровая пробка
09:37
Ученый раскрыл тайну падения Тунгусского метеорита
09:37
Под Омском подросток утонул во время спасения одноклассницы
09:33
Екатерина Климова с молодым мужем произвели фурор
09:26
Связавшие животных с сексом зоозащитники смутили Сеть
09:26
Малахов извинился за свой поступок перед покойным Яковлевым
09:15
Грабители пырнули мужчину ножом на северо-востоке Москвы
08:58
Триумф пса на концерте симфонического оркестра (видео)
08:44
Равнодушный Порошенко наплевал на просьбы украинцев
08:36
Какой будет пенсия в 2018 году
08:31
Жена Яковлева: Мне очень тяжело
08:24
Теннисистка Уильямс угодила в смертельное ДТП
08:13
Совет на выходные
08:02
Ужесточение норм авиабезопасности в США коснется двух аэропортов Москвы
22:48
Близкие и друзья о последних днях Яковлева
21:56
Роналду показал своих близнецов
21:50
В Москве девушка упала с высоты девятого этажа
21:41
Гороскоп здоровья на июль
21:34
Перед смертью Яковлева подкосил рак
21:32
В деле о крушении МН-17 всплыла секретная операция Киева
21:27
Опубликованы фотографии трупа главаря "ИГ"
21:26
Парламенты России и Израиля сохранят историческую память
20:57
Навка выставила грудь на красной дорожке
20:36
В Сети появилось фото со всеми морщинами 37-летней Бони
20:32
Кого из звезд сгубил алкоголь
20:24
Названы победители Московского кинофестиваля
20:12
Розовых самоедов отдали в Минобороны
19:47
На Урале мужчина до смерти забил друга подлокотником
19:42
Последнюю возлюбленную Яковлева винят в его уходе
19:35
Хирурги смотрели футбольный матч во время операции (видео)
19:18
В будущем Земля станет похожа на Сатурн
19:08
Врач-нарколог Яков Маршак рассказал о циррозе Яковлева
19:07
Алла Довлатова восхитила фигурой после родов
19:04
Фестиваль "Нашествие" бьет рекорды популярности
18:45
Тяжелая болезнь сорвала планы Хворостовского
18:36
Раскрыт секрет идеальной улыбки
18:34
В России хотят на год продлить антисанкции
18:17
Шамана Порошенко высмеяли за вакханалию с Крымом
18:15
Садальский после смерти Яковлева гонит из "Иванушек" третьего солиста
18:03
Создан работающий без батареи телефон
17:58
"Роснефть" и АФК "Система" снова встретились в суде
17:32
Сергей Иванов посетил лагерь поисковиков в Рязанской области
17:30
Стало известно о СПИДе Олега Яковлева
17:17
На Москву обрушится невиданный дождь
17:15
На Украине развратная замминистра продала свидание за $423 тысячи
16:57
Депутаты укрепляют российско-израильскую дружбу
16:56
Создана идеальная резиновая женщина для секс-утех
16:52
Смерть Олега Яковлева предсказали карты
16:33
Бывшая жена Сихарулидзе нарасхват у мужчин
16:28
Дочь Ларисы Долиной смирилась со своей судьбой
16:27
Чего ждать от встречи Путина и Трампа
16:22
Газманов пообещал коньяк украинским экстремистам
16:09
Дадаева признали виновным в убийстве Немцова
15:58
Украинец изнасиловал американца на фестивале пива
15:52
Максакова впервые высказалась о заказчиках убийства Вороненкова
15:46
В Москве преступники на Infiniti открыли стрельбу
15:35
Меркель жестко унизила Эрдогана
15:30
После смерти Яковлева "Иванушек" назвали бездарными
15:28
В Москве частично перекроют Бульварное кольцо
15:27
Тренеры сборной России отбирали биатлонисток после секса
15:18
Новый LEXUS LX 570: Вседорожник представительского класса
15:13
В Киеве признали провал Порошенко
15:12
Найден заказчик "порнопамятника" выпускницы 1941-го под Москвой
15:06
Актера Ширвиндта обвинили в краже
14:52
Очевидцы сняли НЛО над Челябинском
14:48
Юлия Беретта об отношениях с Губиным
14:35
В Москве показали "Искушение цивилизацией"
14:32
Критики назвали лучшие фильмы ММКФ
14:30
Трамп готовит провокацию против России
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жена отказалась хоронить Олега Яковлева
Умер экс-солист группы "Иванушки" Олег Яковлев
Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Малахов извинился за свой поступок перед покойным Яковлевым
Стала известна причина смерти Олега Яковлева
Стало известно о СПИДе Олега Яковлева
Недвижимость

С чем пришла Новая Москва к первому юбилею

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы
Пять лет назад Москва стала занимать на карте России заметно больше места, столица приросла новыми территориями – Троицким и Новомосковским административными округами. Сегодня городская агломерация Новая Москва активно развивается, а ее жители получили возможность пользоваться современной столичной инфраструктурой.
прочитано 300 раз

Новая Москва – уникальная территория, на которой гармонично соединились качественная московская инфраструктура и экологически чистая окружающая среда. Большая часть присоединенных районов это – леса, реки и озера, природные просторы,  один крупный город Троицк, несколько городских поселений..

ПО ТЕМЕ

В Москве станет на два железнодорожных вокзала больше

Что надо знать о втором кольце московского метро

Что получат москвичи от реновации

Все это за пять преобразилось неузнаваемо: здесь строятся новые дома, социальные объекты, многофункциональные и административно-деловые комплексы, станции метро, прокладываются новые дороги и инженерные коммуникации. Столичные власти провели большую работу по формированию эксклюзивной для Новой Москвы градостроительной политики. К примеру, раньше люди, живущие за МКАДом, только мечтать могли о метро. А теперь две станции "Румянцево" и "Саларьево" уже обслуживают пассажиров. Трудно поверить, но к 2035 году количество станций метрополитена в Новой Москве вырастет до 29, а протяженность линий составит 65 километров.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

"Выполнена поставленная мэром города Сергеем Собяниным задача: присоединенные территории получили современную, качественную столичную инфраструктуру. Это дало возможность жителям ТиНАО полноценно работать и отдыхать, учиться и заниматься спортом в комфортной и безопасной, экологически чистой среде, – так подвел итоги первой пятилетки заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В Новой Москве активно идет строительство автомобильных дорог, за пять лет построены четыре новые трассы общей протяженностью около 20 километров. Масштабная реконструкция проведена на дороге, соединяющей Киевское и Калужское шоссе и ведущей к Хованскому кладбищу. На ней постоянно были огромные пробки, сейчас эта проблема решена за счет расширения проезжей части. Сегодня на территории ТиНАО идут строительно-монтажные работы на семи автомобильных дорогах.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Глава транспортного департамента московского правительства Максим Ликсутов полагает, что развитие новых территорий невозможно без создания надежной и безопасной транспортной системы. "В 2017 году в ТиНАО запланирован переход на новую модель управления наземным городским пассажирским транспортом. Особое внимание будет уделено оптимизации маршрутной сети под нужды жителей и обеспечению необходимого количества комфортных автобусов на маршрутах", – поделился планами развития транспортной сферы Ликсутов.

Глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин назвал Новую Москву большим амбициозным проектом, не имеющим аналогов в России. "Развитие Новой Москвы происходит комплексно, однако первостепенной задачей является создание рабочих мест. Благодаря местам приложения труда, присоединенные территории станут органичной частью большой столицы", - выразил уверенность Хуснуллин.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

В Новой Москве активно развивается и жилищное строительство. Застройщики возводят не только жилые дома, но и социальную инфраструктуру к ним – детские сады, школы, поликлиники и спортивные объекты, разбиваются новые парки. Все это – места для создания рабочих мест и огромная площадка для развития столицы.

"Перед Москвой ставится непростая задача – определить оптимальную структуру занятости населения новых территорий, которая будет приносить городу прибыль. При этом нельзя забывать о том, что каждый горожанин должен иметь возможность найти себе работу по душе", – сказал глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

За пять лет в новых округах столицы введены в эксплуатацию семь поликлиник, 30 детских садов, 10 школ. Благодаря, в том числе, этим объектам в Новой Москве появилось более ста новых тысяч рабочих мест.  Помимо масштабного жилищного строительства (восемь миллионов квадратных метров жилья), проработано почти 90 инвестиционных проектов, переданных от Московской области городу Москве.

"Каждый проект имеет индивидуальный современный архитектурный стиль, при этом органично вливается в облик Новой Москвы. В результате присоединения новых территорий мы хотим получить полноценный и взаимосвязанный город с транспортной и социальной инфраструктурой", – так определил задачи по развитию Новой Москвы главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Данные последних социологических опросов показывают, что большинство жителей Новой Москвы (71%) положительно оценивают произошедшие изменения. По сравнению с 2015 годом этот показатель вырос на 10%. Изменения позитивно оценили и жители Москвы в ее старых границах, они стали чаще ездить в новые районы – в магазины, на отдых, к родственникам и друзьям.

В тоже время, многие жители Новой Москвы, вынужденные раньше ездить на работу в центр столицы, теперь тратят меньше времени на проезд благодаря развивающейся транспортной составляющей. Некоторые нашли работу у себя в округе, сюда же стремится и часть жителей центральной части Москвы, готовые к переезду за МКАД. Около 34% опрошенных социологами москвичей допускают для себя такой шаг, но решающим фактором принятия решения о смене места жительства для них служит наличие рабочих мест.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Новая Москва продолжает оставаться привлекательной для новоселов. Если сравнивать первый квартал 2016 и 2017 годов, то рост предложения на рынке жилья довольно значительный: 7750 и 10722 квартиры соответственно. Если три года назад 60-70% квартир в новостройках Новой Москвы составляли студии и "однушки", сейчас же этот сегмент уменьшился до 45-47%, а доля двух– и трехкомнатных квартир, напротив, выросла до 52%. И, конечно же стоит отметить, что квартиры в ТиНАО стоят в полтора раза дешевле, чем внутри МКАД.

Строительство в Новой Москве идет как за счет города, так и за счет средств инвесторов, сообщил заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников. "В результате реализации проекта расширения Москвы и в центре города, и на его окраинах, и на новой территории должно быть достигнуто гармоничное сочетание возможностей для работы и отдыха, учебы и занятий спортом, для полноценной повседневной жизни", – сказал московский чиновник.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Потенциал развития Новой Москвы еще не исчерпан, предстоит много сделать для улучшения качества жизни москвичей.  Префект Троицкого и Новомосковского административных округов Дмитрий Набокин обозначил главные задачи на будущее – сохранить тот темп развития, который был набран на новой территории, поддерживать функционирование всех городских структур, которые необходимы для жизнедеятельности населения, и развивать строительные и инфраструктурные проекты.

Автор: Александр Комаров30 июня 2017, 09:52

комментарии

Политика

Шамана Порошенко высмеяли за вакханалию с Крымом
Чего ждать от встречи Путина и Трампа
Меркель жестко унизила Эрдогана
Киев пригрозил Москве украинскими гастарбайтерами

Шоу-бизнес

Настасью Самбурскую поздравляют со свадьбой
Темникова разочаровала своим новым видом
В деле о гибели экс-певицы "Лицея" поставлена точка
Малахов извинился за свой поступок перед покойным Яковлевым

Проишествия

Украинец изнасиловал американца на фестивале пива
Труп девушки нашли через три дня в туалете магазина
Охранник застрелил коллегу во время забавы с автоматом
Женщина зарезала мужа из-за неубранной постели

Lifestyle

Опубликовано первое фото Владимира Этуша после реанимации
Верующие девять дней просят бога запретить "Матильду"
Названы победители Московского кинофестиваля
Что смотреть в кино в выходные
Шоу-бизнес

Слава Зайцев упал со второго этажа

Модельеру сделали экстренную операцию
Lifestyle

Важные правила поведения в светском обществе

Выход в свет требует не только специально подобранной одежды, но и зная определенных норм поведения
Шоу-бизнес

Малахов извинился за свой поступок перед покойным Яковлевым

Передача об артисте получилась очень неоднозначной
Шоу-бизнес

В деле о гибели экс-певицы "Лицея" поставлена точка

Следователи не нашли криминала в смерти артистки

Гороскоп

Актриса Захарова ждет ребенка
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на июль
Любовный гороскоп на июль

Фоторепортажи

Алла Довлатова восхитила фигурой после родов
Бывшая жена Сихарулидзе нарасхват у мужчин
Последняя фотосессия Олега Яковлева
Как жил "Иванушка" Олег Яковлев

Спорт

Роналду показал своих близнецов
Хирурги смотрели футбольный матч во время операции (видео)
Тренеры сборной России отбирали биатлонисток после секса
Врачи запретили Емельяненко драться

Регионы

Найден заказчик "порнопамятника" выпускницы 1941-го под Москвой
Смартфон загорелся в руках у школьницы
17-летний мажор на Land Rover врезался в толпу рабочих
Единственная выпускница школы покорила Сеть
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru