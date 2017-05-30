Жителей хрущевок пригласили в Госдуму

Подготовка ко второму чтению законопроекта о реновации идет полным ходом. В Госдуме анализируют поправки, предложенные депутатами и правительством. Свой вклад в эту работу сможет внести и самая заинтересованная сторона: 300 жителей пятиэтажек примут участие в парламентских слушаниях.

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