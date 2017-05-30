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Жителей хрущевок пригласили в Госдуму

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Подготовка ко второму чтению законопроекта о реновации идет полным ходом. В Госдуме анализируют поправки, предложенные депутатами и правительством. Свой вклад в эту работу сможет внести и самая заинтересованная сторона: 300 жителей пятиэтажек примут участие в парламентских слушаниях.
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Законодатели и правительство работали над поправками независимо. Теперь их предстоит свести воедино, оставив лишь наиболее проработанные инициативы. При этом никакого предпочтения "думским" либо "кабминовским" предложениям не оказывается, подчеркнул председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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"Мы не делим поправки на "мое-твое". Между нами и правительством в этом смысле нет конфликта и соревновательности. Наша задача – поддержать более эффективные решения", – передает слова спикера Госдумы "Российская газета".

Вполне возможно, что предложения кабмина и депутатов будут скомбинированы. Как заметил председатель нижней палаты, правительство лучше проработало технический аспект программы, тогда как депутаты тщательнее прописали пункты, относящиеся к защите прав москвичей.

В частности, в поправках правительства, разработанных вместе с мэрией, качественнее прописаны определения подпадающих под программу категорий домов, равнозначности квартиры, порядка расселения ипотечных квартир, составления градостроительной документации, вопросов обмена квартир. Точнее представлен механизм создания фонда реновации, гарантии сохранения района.

В свою очередь, парламентарии лучше поработали над пунктами о социальных гарантиях. Так, поправки депутатов учитывают интересы и очередников, и собственников нежилых помещений – тогда как в правительственном варианте о последних вообще не упоминается. Более предпочтителен оказался и депутатский вариант выхода из программы – одна треть собственников плюс один голос.

Поправки принимаются до 3 июня, 6 июня пройдут парламентские слушания. Как рассказал председатель нижней палаты, в них примут участие 450 человек, из которых триста – жители подлежащих сносу домов. Они смогут выступить с предложениями во время обсуждения. Остальные сто пятьдесят человек – это московские депутаты всех уровней и представители столичных властей. Вячеслав Володин, как пишет РБК, на слушания в нижнюю палату пригласил также мэра Москвы Сергея Собянина, министра строительства и ЖКХ Михаила Меня и вице-премьера Дмитрия Козака.

В первом чтении Госдума одобрила проект о реновации ветхого жилья 20 апреля. В соответствии с документом, жителям пятиэтажек должны предоставить равнозначное жилье — не меньшей площади, с тем же количеством комнат и в районе проживания. Исключение сделают для жителей центра столицы, Зеленограда и Новой Москвы: их будут переселять в пределах округов. 


Автор: Федор Лопырев30 мая 2017, 12:17

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