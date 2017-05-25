Москва станет комфортнее за счет программы реновации

В столице в рамках XXII Международной выставки архитектуры и дизайна АРХ Москва NEXT! и Гражданского форума Общественной палаты Москвы состоялся круглый стол "Принципы реновации: создание комфортной жилой среды". В ходе дискуссии обсуждалась зарубежная практика проведения реконструкции жилых домов, а также ситуация в этой сфере в столице России.

На мероприятии выступил главный архитектор Москвы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов. По его словам, трансформация городского пространства – это естественный процесс, который является следствием общественного запроса. Он подчеркнул, что на реновацию городские власти толкают несколько обстоятельств. "Потребность жителей в новых типах социальных объектов и общественных пространств, физический износ существующих жилых домов, реконструкция или капитальный ремонт которых нецелесообразны с экономической и/или технической точек зрения, и так далее", – сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что построенные в рамках реновации дома будут соответствовать всем стандартам домостроения, ранее утвержденным Москомархитектурой. Главный столичный архитектор отметил, что при разработке требований к новым московским новостройкам во главу угла был положен принцип комфорта для горожан.

"Были выдвинуты и зафиксированы планировочные требования, касающиеся формирования частного и общественного пространства кварталов через угловые секции, постановку домов, разную высотность, первые общественные этажи, благоустроенные дворы без машин, удобные планировочные решения входных групп, вариативность фасадных решений и прочее", – добавил он.

Уход от микрорайонного принципа застройки в пользу квартальной, считает первый зампред Москомархитектуры, позволит создать более комфортную среду в городах, эффективнее использовать территорию, разделив дворы и общественные пространства. "Это позволяет делать город таким, каким он нам нравится: где есть улицы, бульвары, а есть дворы – спокойные, тихие, приватные территории", – заметил главный столичный архитектор.





Он также отметил, что к разработке дизайна новых жилых домов в столице будут привлечены лучшие российские и мировые архитекторы. "Мы также привлекаем к этой теме широкий пул экспертов, проводим публичные обсуждения с урбанистами, социологами, экономистами, заручившись уже на этапе подготовки технического задания максимально возможной экспертной оценкой", – сказал Кузнецов.

В свою очередь, заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин рассказал по итогам прошедших мероприятий о том, как реновация изменит жизнь столицы, и какие выгоды получат от нее горожане. По его словам, уже скоро будут утверждены стандарты благоустройства попавших в программу кварталов.





Хуснуллин подчеркнул, что московские власти намерены создать новую, комфортную, удобную для человека среду обитания, которая включает в себя дворы без машин, но при этом с возможностью припарковаться, нежилые первые этажи, отданные под коммерческие помещения, зеленые зоны и парки, а также детские и спортивные площадки. "В каждом квартале будет три вида стоянок – плоскостные, многоуровневые отдельно стоящие паркинги и под домами в один этаж. Сейчас мы видим, что в кварталах реновации парковочных мест станет больше, чем сегодня есть машин", – подчеркнул он.

Кроме того, добавил заместитель столичного градоначальника, в ближайшее время состоятся конкурсы на архитектуру реконструируемых кварталов. "Первые конкурсы по архитектуре новых кварталов, которые появятся в рамках программы реновации, будут проведены в течение ближайших двух-трех месяцев", – сказал Хуснуллин.





Как сообщалось ранее, в соответствии с московским стандартом реновации в каждом квартале появится прогулочная аллея или небольшой парк с освещением, клумбами и лавочками. Также в там появятся современные детские площадки с резиновым покрытием со всем необходимым для игр и развлечений. Что немаловажно, площадь зеленых насаждений в реконструируемых районах будет сохранена и, по возможности, увеличена.

В целом, современный, яркий и стильный дизайн домов, идущих на смену старым аварийным "хрущевкам", сделает город не только удобнее, но и эстетически привлекательнее. Это, несомненно, улучшит внешний облик столицы.

Напомним, 14 мая началось голосование по программе реновации среди жителей московских пятиэтажек. На данный момент свое мнение выразили уже 33% жителей домов, включенных в предварительные списки программы.

Сообщается, что в половине пятиэтажек за переселение высказались более 2/3 жителей. В 360 домах голоса "за" пока отдали менее 75% от количества участников голосования, а по 160 адресам добро на реновацию пока дали менее половины проголосовавших. Об этом сообщил председатель общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Александр Козлов.

В начале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все "хрущевки" в столице, а на их месте построить новое комфортное жилье. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, она затронет более полутора миллионов москвичей. В 2017 году столичные власти дополнительно выделят на реновацию 96,5 миллиарда рублей.

