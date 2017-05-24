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Недвижимость

Володин разъяснил суть поправок в закон о реновации

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press/ Komsomolskaya Pravda
Поправки в законопроект о реновации в Москве, внесенные правительством и депутатами, не противоречат друг другу. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам об основных изменениях, которые планируется внести в документ к его второму чтению, намеченному на 9 июня.
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Спикер Думы высказал свое мнение относительно одной из принципиально важных поправок, инициированных правительством, согласно которой для реализации масштабной программы расселения пятиэтажек создать Московский фонд реновации жилой застройки.

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"Эта тема обсуждается, есть у нас свои предложения, мы ведем диалог с мэрией Москвы, потому что много предложений с их стороны поступает. Но фонд, это – скорее всего уже инструмент реализации программы по реновации, поэтому мы здесь будем прислушиваться к позиции Москвы", – сказал Володин в интервью "Интерфаксу".

Как пояснил глава нижней палаты парламента, именно столичным властям предстоит реализовывать программу, поэтому было бы правильно учесть мнение ее исполнителей. По его словам, после состоявшегося 20 апреля первого чтения законопроекта время на внесение поправок было достаточно серьезно продлено.

"После нахождения консенсуса по поправкам в законопроект мы это время уменьшили, потому что нам сейчас важно заявить позицию уже гражданам, чтобы люди, обсуждая вопросы реновации в отношении каждого своего дома, могли бы понимать, какие нормы закона будут приняты и, в первую очередь, в области защиты прав граждан, о чем говорил президент", — сказал Вячеслав Володин и назвал основную задачу, которую выполняют депутаты при работе с проектом закона о реновации:

Главное – защитить права граждан.

Напомним, что изменения в закон "О статусе столицы России" и отдельные законодательные акты в части установления особенностей реновации жилищного фонда в российской столице были приняты Госдумой в первом чтении 20 апреля 2017 года.  

Правительственные поправки в законопроект, которые будут внесены ко второму чтению,  прописывают, в частности, создание Фонда реновации жилой застройки, определяют цели его деятельности, задачи и функции. Фонд будет оказывать содействие при сносе многоквартирных домов, предусмотренных решением реновации, а также содействие в обеспечении жилищных прав граждан, являющихся собственниками жилых помещений.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Накануне вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил, что законопроект о реновации в Москве будет рассмотрен во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 9 июня, а за три дня до голосования (6 июня) в Думе пройдут парламентские слушания, на которые приглашены представители столичных властей, эксперты в градостроительной сфере, представители общественных организаций и журналисты. Депутаты хотят предельно открыто обсудить положения закона и развеять все сомнения, которые возникли у небольшой части жителей ветхих домов.

Тем временем, уже более 90% москвичей, принявших участие в голосовании по программе реновации, поддержали снос своих пятиэтажек. Высказать мнение можно по-прежнему в центрах госуслуг "Мои документы" и на портале "Активный гражданин", голосование продлится до 15 июня.

В начале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, она затронет более полутора миллионов москвичей. В 2017 году столичные власти дополнительно выделят на реновацию 96,5 миллиарда рублей.



Автор: Александр Комаров24 мая 2017, 14:03

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