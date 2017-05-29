Удобство и комфорт: какой будет Москва после реновации

Триумф Звягинцева в Каннах Задержание юного чтеца в Москве Эксклюзив Дом-2 Главные события Москвы

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Понедельник 29 мая
Лента новостей
13:38
В Екатеринбурге ребенок покалечился на горке
13:27
"Профессиональные путешественники" получат по 30 тысяч евро
13:24
За что понизили Рашкина
12:39
Запад шокирован российским "убийцей" Boeing
12:33
Филиппу Янковскому досталось за страсть
12:27
На Урале пьяный иностранец зарезал женщину за отказ знакомиться
12:20
Актера из "Универа" поймали с наркотиками в Москве
12:02
Из-за отмены рейсов в Домодедово вспыхнул бунт
11:59
Самые яркие фильмы Каннского фестиваля
11:54
СБУ лишила школьников в Закарпатье автобусов из России
11:46
МакSим отменила концерты из-за болезни
11:44
Лопырева вышла из себя из-за мужчины
11:33
Кирилл резко высказался о разрешении гей-браков
11:33
Украина обвинила Россию в связях с "ИГ" и "Талибаном"
11:11
Бить людей оказалось полезно для здоровья
11:09
Овдовевшая Максакова ищет нового мужа
11:00
Киркоров: Я соблазняю Лазарева
10:58
Реформу пенсий заморозили на три года
10:51
Сценариста "Физрука" увезли в больницу с приступом
10:45
Изменившийся Цискаридзе впервые вышел в свет
10:44
Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье
10:41
Польша признала мигрантов угрозой нацбезопасности
10:41
В мэрию Москвы подана заявка на проведение акции 12 июня
10:33
Курс доллара показал рост на открытии торгов
10:27
Канадские рабочие подложили Абрамовичу свинью на 400 млн
10:20
Трамп приготовил Порошенко неожиданный "подарок"
10:14
В столичном отеле умерли двое граждан Северной Кореи
10:06
В парках Москвы бесплатно покажут кино
09:51
Светлана Лобода провалилась в Одессе
09:49
Фастфуд назван пищей для умников
09:36
В Латвии требуют наказать депутата за сравнение русских со вшами
09:30
Под Петербургом пьяный рыбак сгорел в костре
09:29
Беллуччи впилась губами в известного режиссера
09:23
Желтая угроза задержала десятки рейсов в Москве
09:14
Два московских банка лишились лицензий
09:00
На Пхукете погиб россиянин
08:55
Дэвид Кэмерон угодил в скандал из-за хамства (видео)
08:53
Макрона "накрутили" перед встречей с Путиным
08:50
Под мостом в Москве нашли тела трех подростков
08:43
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
08:42
Какой будет погода в Москве в начале недели
08:30
Триумфатор Канн Звягинцев о связях с Украиной
08:24
Красавчика Трюдо высмеяли за застенчивость
08:06
В Домодедово задержали черногорского политика Вуковича
08:00
Астрологический прогноз с 29 мая по 4 июня
03:55
Киркоров провел вечер с чужой женой
21:40
Золотую Пальмовую ветвь получил фильм "Квадрат"
21:02
Звягинцева наградили в Каннах за "Нелюбовь"
17:57
В Москве объявлен желтый уровень опасности
17:42
В столице из-за "бомбы" оцепили дом
17:15
Больной раком Хворостовский срочно госпитализирован
17:10
На северо-востоке Москвы загорелся жилой дом
17:01
В чем особенности праймериз "Единой России"
16:58
Полиция поймала обстрелявшего Porsche хулигана
16:21
Вандалы сожгли крест у Андроникова монастыря в Москве
16:04
Спецоперация по спасению утят попала на видео
15:25
Москвичей напугали похолоданием на 10 градусов
15:18
Россиянка Макарова обыграла первую ракетку мира (видео)
15:01
В Москве строитель упал в котлован
14:41
В КНДР показали новую систему ПВО (видео)
14:16
Дочь миллионера об отношениях с Бузовой
13:55
В центре Москвы потерялся трехлетний ребенок
13:36
Служебная овчарка набросилась на детей под Москвой
13:22
Медведева покорила японцев зажигательным танцем (видео)
13:09
На мачеху задержанного в центре Москвы ребенка составили протокол
13:00
Жертва пластики шокировала Канны обезображенным лицом
12:41
Пьяный пассажир устроил драку на рейсе Москва – Бодрум
12:23
Как спастись от перепадов давления
12:04
Путин поздравил с праздником российских пограничников
11:55
Бузова оправдалась за нелепый клоунский наряд
11:45
На севере Москвы фура протаранила жилой дом
11:33
Билан и Водянова оторвались на вечеринке
11:28
"Аэрофлот" задерживает рейсы из-за забастовки
11:27
В регионах стартовали праймериз "Единой России"
11:23
На детской площадке на западе Москвы нашли труп
11:12
Самолет МС-21 совершил первый пробный полет
11:06
Неожиданный поворот в деле о задержании ребенка на Арбате
10:38
В семье Ольги Орловой случилось пополнение
10:21
Садальский схватил Васильеву за горло у Малахова
10:01
Беглые зэки пытались захватить самолет
01:37
Бузова публично сцепилась с Киркоровым
18:57
Захарова показала свадебные фото
18:10
Одиозные высказывания Бжезинского
18:05
У жены Газманова появился другой мужчина
17:38
На северо-западе Москвы пресечена массовая драка со стрельбой
17:27
В многоэтажке на юге Москвы прогремел хлопок
17:09
Скончалась старейшая актриса в России
16:45
В массовом ДТП под Москвой пострадали люди
16:29
Джоли без нижнего белья заметили в детском парке
16:00
Американцы выставили миллиардера Дерипаску стукачом
15:20
Кучерена оценил скандальное задержание ребенка в центре Москвы
15:03
52-летняя Алиса Мон увеличила грудь ради возвращения на сцену
14:35
Ярославль отмечает День города
14:32
ФИФА нанесла удар по ЧМ-2018 в России
14:10
В Москве грабители отобрали у курьера три пиццы и газировку
14:01
Смерть главного русофоба разбила сердце Украине
13:34
Недосыпание приводит к внезапной смерти
13:30
В МВД подтвердили факт попрошайничества юным чтецом
13:16
В Подмосковье рухнул самолет: есть жертвы
13:07
Синоптики изменили прогноз на начало лета
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Садальский схватил Васильеву за горло у Малахова
Кучерена оценил скандальное задержание ребенка в центре Москвы
52-летняя Алиса Мон увеличила грудь ради возвращения на сцену
Больной раком Хворостовский срочно госпитализирован
Бузова публично сцепилась с Киркоровым
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
Недвижимость

Удобство и комфорт: какой будет Москва после реновации

Фото: комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
В рамках выставки АРХ Москва NEXT! в Центральном доме художника в пятницу, 26 мая, состоялась презентация книги "Массовое домостроение в России: история, критика перспективы". На мероприятии были подняты вопросы прошлого и настоящего отечественного гражданского строительства, а также затронута тема реновации, которая готова совершить настоящую градостроительную революцию в столице, кардинально изменив структуру спальных районов и сделав комфортнее жизнь миллионов москвичей.
прочитано 392 раза

Выставка заняла несколько этажей, которые оказались заполнены огромным количеством экспонатов. Среди них были разнообразные архитектурные проекты, способные удовлетворить любым, даже самым притязательным требованиям. Главной темой АРХ Москвы 2017 стало создание удобных городов и комфортной среды обитания для человека. Само слово NEXT обозначает следующий шаг в архитектуре и дизайне среды, новое слово в урбанистике.

ПО ТЕМЕ

Москва станет комфортнее за счет программы реновации

Проекты c выставки АРХ Москва могут использоваться при реновации

 Реновация жилья в России

Сюжеты Реновация жилья в России

Одним из самых интересных мероприятий в рамках выставки была презентация книги "Массовое домостроение в России: история, критика, перспективы", изданная при активном участии Москомархитектуры. В ней рассказывается как о далеком прошлом отечественного градостроительства, начиная с возведения социальных городов в 1920-е годы, так и о настоящем российского домостроения – развитии новой городской среды и строительстве жилья, отвечающего современным стандартам.

Фото: dni.ru

Всего в книге три части. Первая из них – комментарии экспертов и фоторяд. Затем читатель может углубиться в исторический раздел, в написании которого принимали участие ведущие специалисты по советской архитектуре и истории отечественного градостроительства. Третья же часть – это по сути каталог проектов, уже реализованных в столице в рамках 305-го постановления правительства Москвы от 2015 года, которое утвердило новые требования к архитектуре и проектированию современного жилья в столице.

"У нас было три задачи: сделать популяризаторское издание о массовом домостроении, в том числе современном, сделать пособие для архитекторов-проектировщиков с большим количеством чертежей, планов и прочим, а также сделать научное издание, которое было бы интересно экспертному сообществу", – сказал в беседе с корреспондентом Dni.Ru архитектор, редактор-составитель книги "Массовое домостроение в России: история, критика, перспективы" Анатолий Белов.

Тем не менее, главное задачей издания архитектор считает именно популяризацию темы урбанистики и градостроительства в обществе. "Эта тема считается скучной, о ней принято говорить в какой-то полушутливой форме", – отметил Белов. По его словам, это большая ошибка, и о домостроительстве нужно говорить как можно больше.

"И я считаю очень важным, что Москомархитектура и правительство Москвы серьезно взялись за эту тему", - подчеркнул архитектор.

Фото: dni.ru. На презентации книги

Он уверен, что чем больше люди узнают об архитектуре и урбанистике, тем больше у них будет запрос на комфортные пространства, и чем больше людей будут знать о современном домостроении, примеры которого опубликованы в книге, тем больше будет запрос на качество жилья. "Это безусловный плюс, потому что инициатива в этом деле пока исходит по большей части только от власти, а она должна исходить еще и от людей. Должна быть взаимная инициатива. Люди и власть должны двигаться друг другу навстречу", – резюмировал он.

Представленные в издании реализованные проекты – это будущее столичного градостроительства, это то, что придет на смену устаревшим морально и физически пятиэтажкам времен первого периода индустриального домостроения в России в 1950-1960-х годах прошлого века. Эти дома должны составить структуру кварталов, которые придут на смену микрорайонов.

https://vk.com/msk_varshavskoe_shosse

Вместо рыхлого пространства с огромным количеством неиспользуемых пустырей будет создана структура с четким делением пространства на публичную улицу и приватный двор. Квартальная структура позволит создать новые дороги и маршруты передвижения, и в целом делает жизнь горожанина комфортнее и удобнее.

https://vk.com/msk_varshavskoe_shosse

Как отметил присутствовавший на мероприятии главный архитектор Москвы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов, город многое делает для достижения высокого качества среды. "У москвичей есть право на комфортную среду. Те районы, которые сегодня не только морально, но и физически устарели, они это право москвичей не реализуют", – подчеркнул он. По его словам, реновация – это шанс для преображения города.

Фото: dni.ru. Сергей Кузнецов и Анатолий Белов

В чем конкретные преимущества городских кварталов перед микрорайонной застройкой и как преобразование районов пятиэтажек позволит избавить Москву от таких проблем, как загруженность дорог и общественного транспорта? С этими актуальными для каждого жителя столицы вопросами корреспонденту Dni.Ru удалось обратиться напрямую к главному архитектору города.

Кузнецов отметил, что, во-первых, имеет свое значение экономический фактор – земля гораздо эффективнее используется именно при квартальной застройке. "Есть также социальный аспект: человек хочет иметь жизнь приватную и жизнь публичную. Ему важно иметь двор – уединенное место, ему нужно иметь улицу – место публичное, человеку важно также иметь площадь, где можно собираться", – сказал главный первый зампред Москомархитектуры.

Иллюстрация: https://vk.com/luga_pik. Структура квартала

По его словам, все эти возможности дает квартальная застройка с четко выраженными улицами и дворами. "Здесь также можно поговорить о разнообразных фасадах, которые формируют этику района, его адресность, что делает его узнаваем и индивидуальным по сравнению с монотонными микрорайонами", – подчеркнул Кузнецов. Он уверен, что более привлекательные в эстетическом плане дома способствуют более бережному отношению к городской среде со стороны самого человека.

Фото: vk.com/pik_luga

Как отметил главный столичный архитектор, среда пятиэтажек неправильна и даже вредна для города. По его словам, социальная неблагополучность, уровень преступности и другие неблагоприятные факторы находятся в прямой зависимости от качества городской среды. "Утверждение, что от плохой архитектуры еще никто не умирал – абсолютно недействительно", – подчеркнул он.

Кузнецов привел в пример исторический центр Венеции, где преступления практически отсутствуют. "Это влияние окружающей среды на человека, а также влияние средств социального контроля. Люди, находясь на улице, видят друг друга, общаются. Определенный процент присутствия людей в городе дает безопасность. И как раз этот фактор регламентируется качеством планирования, в том числе создания дворов и площадей", – добавил главный архитектор Москвы.

Организованные квартальные пространства способны создавать социальные связи между людьми.

Фото: комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

С этим согласно и экспертное сообщество. Так, по словам главного редактора журнала "Архитектурный вестник" Николая Фесенко, квартальная застройка по периметру с созданием вместо огромных микрорайонных пространств приватных дворов, способна привести к большей социализации жителей внутри них, к формированию своеобразного "комьюнити" – сообщества жителей дома."Это один из важных плюсов и преимуществ квартальной системы", - подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что Сергей Кузнецов затронул и тему так называемой маятниковой миграции, при которой люди утром едут со спальных районов на работу в центр города, а вечером возвращаются обратно, что создает колоссальную нагрузку на дорожную инфраструктуру и общественный транспорт. Он уверен, что реновация позволит решить эту проблему. "Мы специально ввели термин "третья функция". Это функция не жилая, не социальная, это то, что дает место работы, развлечения, проведения досуга  прочее", – сказал главный архитектор столицы.

Это то, что крайне плохо реализовывалось в спальных микрорайонах, почему они и были так названы

Фото: dni.ru

По его словам, построенные на месте пятиэтажек новые дома обязательно будут иметь офисный, торговый, развлекательный и культурный функционал, кроме того, "третья функция" обязательно будет присутствовать в виде отдельных комплексов в составе района. Таким образом, на работу и за развлечениями людям не придется ехать в центр города, ведь все это будет находиться в пределах района их проживания. "Реновация призвана если не решить проблему маятниковой миграции, то, по крайне мере, приблизиться к этому", – резюмировал он.

Фото: vk.com/pik_luga

Фото: mos.ru

И в этом деле, подчеркнул Кузнецов, власти города видят большую поддержку со стороны горожан. Действительно, об этом говорит хотя бы тот факт, что на данный момент уже более половины включенных в список реновации домов высказались в поддержку программы. "Из 337 тысяч 907 квартир в домах, включенных в перечень голосования, уже проголосовало 111 тысяч 322 квартиры", – сообщил ранее председатель Общественного штабе по контролю за реализацией программы реновации Александр Козлов.

Между тем уже в течение ближайших двух-трех месяцев будет дан старт архитектурным конкурсам, на которых будут определяться соответствующая концепция районов реновации. Как отметил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин, московские власти намерены создать новую, комфортную, удобную для человека среду обитания, которая включает в себя дворы без машин, но при этом с возможностью припарковаться, нежилые первые этажи, отданные под коммерческие помещения, зеленые зоны и парки, а также детские и спортивные площадки.

Марат Хуснуллин. Фото: archmoscow.ru

В начале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все морально и физически устаревшие "хрущевки" в столице, а на их месте построить новое комфортное жилье. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, она затронет более полутора миллионов москвичей. В 2017 году столичные власти дополнительно выделят на реновацию 96,5 миллиарда рублей.

Коллаж: Dni.Ru
Автор: Иван Поляков29 мая 2017, 10:31

комментарии

Политика

Отбивающийся от Украины Янукович прикрылся Россией
Украина обвинила Россию в связях с "ИГ" и "Талибаном"
Польша признала мигрантов угрозой нацбезопасности
Трамп приготовил Порошенко неожиданный "подарок"

Шоу-бизнес

Овсиенко рассказала о раке после выхода любовника из тюрьмы
Ольга Бузова устала от фальши в отношениях
Певец Сергей Жуков сенсационно похудел
МакSим отменила концерты из-за болезни

Проишествия

Актера из "Универа" поймали с наркотиками в Москве
Неожиданный поворот в деле о задержании ребенка на Арбате
Шокирующие кадры с места массового убийства христиан в Египте
Скончалась старейшая актриса в России

Lifestyle

Самые яркие фильмы Каннского фестиваля
Триумфатор Канн Звягинцев о связях с Украиной
Золотую Пальмовую ветвь получил фильм "Квадрат"
Звягинцева наградили в Каннах за "Нелюбовь"
Шоу-бизнес

Овдовевшая Максакова ищет нового мужа

В Сети нашли ответ на вопрос о смене имиджа оперной дивы
Шоу-бизнес

МакSим отменила концерты из-за болезни

Певица была экстренно госпитализирована на курорте
Общество

Из-за отмены рейсов в Домодедово вспыхнул бунт

Пассажиры заблокировали зал ожидания и регистрационные стойки
Происшествия

Актера из "Универа" поймали с наркотиками в Москве

У него обнаружили восемь граммов мефедрона

Гороскоп

Астрологический прогноз с 29 мая по 4 июня
Алчность Бузовой погубила брак с Тарасовым
Счастью Преснякова с невестой угрожает другая женщина
У Павла Воли будет третий ребенок

Фоторепортажи

Филиппу Янковскому досталось за страсть
Беллуччи впилась губами в известного режиссера
Киркоров провел вечер с чужой женой
Билан и Водянова оторвались на вечеринке

Спорт

Медведева покорила японцев зажигательным танцем (видео)
ФИФА нанесла удар по ЧМ-2018 в России
Продавщица ждет ребенка от Роналду
Комментатора Орлова жестко подставили перед Канделаки

Регионы

Мужчина с горящей головой напугал влюбленных (видео)
Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru