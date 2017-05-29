Удобство и комфорт: какой будет Москва после реновации

В рамках выставки АРХ Москва NEXT! в Центральном доме художника в пятницу, 26 мая, состоялась презентация книги "Массовое домостроение в России: история, критика перспективы". На мероприятии были подняты вопросы прошлого и настоящего отечественного гражданского строительства, а также затронута тема реновации, которая готова совершить настоящую градостроительную революцию в столице, кардинально изменив структуру спальных районов и сделав комфортнее жизнь миллионов москвичей.

Выставка заняла несколько этажей, которые оказались заполнены огромным количеством экспонатов. Среди них были разнообразные архитектурные проекты, способные удовлетворить любым, даже самым притязательным требованиям. Главной темой АРХ Москвы 2017 стало создание удобных городов и комфортной среды обитания для человека. Само слово NEXT обозначает следующий шаг в архитектуре и дизайне среды, новое слово в урбанистике.



Одним из самых интересных мероприятий в рамках выставки была презентация книги "Массовое домостроение в России: история, критика, перспективы", изданная при активном участии Москомархитектуры. В ней рассказывается как о далеком прошлом отечественного градостроительства, начиная с возведения социальных городов в 1920-е годы, так и о настоящем российского домостроения – развитии новой городской среды и строительстве жилья, отвечающего современным стандартам.

Всего в книге три части. Первая из них – комментарии экспертов и фоторяд. Затем читатель может углубиться в исторический раздел, в написании которого принимали участие ведущие специалисты по советской архитектуре и истории отечественного градостроительства. Третья же часть – это по сути каталог проектов, уже реализованных в столице в рамках 305-го постановления правительства Москвы от 2015 года, которое утвердило новые требования к архитектуре и проектированию современного жилья в столице.

"У нас было три задачи: сделать популяризаторское издание о массовом домостроении, в том числе современном, сделать пособие для архитекторов-проектировщиков с большим количеством чертежей, планов и прочим, а также сделать научное издание, которое было бы интересно экспертному сообществу", – сказал в беседе с корреспондентом Dni.Ru архитектор, редактор-составитель книги "Массовое домостроение в России: история, критика, перспективы" Анатолий Белов.

Тем не менее, главное задачей издания архитектор считает именно популяризацию темы урбанистики и градостроительства в обществе. "Эта тема считается скучной, о ней принято говорить в какой-то полушутливой форме", – отметил Белов. По его словам, это большая ошибка, и о домостроительстве нужно говорить как можно больше.

"И я считаю очень важным, что Москомархитектура и правительство Москвы серьезно взялись за эту тему", - подчеркнул архитектор.

Он уверен, что чем больше люди узнают об архитектуре и урбанистике, тем больше у них будет запрос на комфортные пространства, и чем больше людей будут знать о современном домостроении, примеры которого опубликованы в книге, тем больше будет запрос на качество жилья. "Это безусловный плюс, потому что инициатива в этом деле пока исходит по большей части только от власти, а она должна исходить еще и от людей. Должна быть взаимная инициатива. Люди и власть должны двигаться друг другу навстречу", – резюмировал он.

Представленные в издании реализованные проекты – это будущее столичного градостроительства, это то, что придет на смену устаревшим морально и физически пятиэтажкам времен первого периода индустриального домостроения в России в 1950-1960-х годах прошлого века. Эти дома должны составить структуру кварталов, которые придут на смену микрорайонов.

Вместо рыхлого пространства с огромным количеством неиспользуемых пустырей будет создана структура с четким делением пространства на публичную улицу и приватный двор. Квартальная структура позволит создать новые дороги и маршруты передвижения, и в целом делает жизнь горожанина комфортнее и удобнее.

Как отметил присутствовавший на мероприятии главный архитектор Москвы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов, город многое делает для достижения высокого качества среды. "У москвичей есть право на комфортную среду. Те районы, которые сегодня не только морально, но и физически устарели, они это право москвичей не реализуют", – подчеркнул он. По его словам, реновация – это шанс для преображения города.

В чем конкретные преимущества городских кварталов перед микрорайонной застройкой и как преобразование районов пятиэтажек позволит избавить Москву от таких проблем, как загруженность дорог и общественного транспорта? С этими актуальными для каждого жителя столицы вопросами корреспонденту Dni.Ru удалось обратиться напрямую к главному архитектору города.

Кузнецов отметил, что, во-первых, имеет свое значение экономический фактор – земля гораздо эффективнее используется именно при квартальной застройке. "Есть также социальный аспект: человек хочет иметь жизнь приватную и жизнь публичную. Ему важно иметь двор – уединенное место, ему нужно иметь улицу – место публичное, человеку важно также иметь площадь, где можно собираться", – сказал главный первый зампред Москомархитектуры.

По его словам, все эти возможности дает квартальная застройка с четко выраженными улицами и дворами. "Здесь также можно поговорить о разнообразных фасадах, которые формируют этику района, его адресность, что делает его узнаваем и индивидуальным по сравнению с монотонными микрорайонами", – подчеркнул Кузнецов. Он уверен, что более привлекательные в эстетическом плане дома способствуют более бережному отношению к городской среде со стороны самого человека.

Как отметил главный столичный архитектор, среда пятиэтажек неправильна и даже вредна для города. По его словам, социальная неблагополучность, уровень преступности и другие неблагоприятные факторы находятся в прямой зависимости от качества городской среды. "Утверждение, что от плохой архитектуры еще никто не умирал – абсолютно недействительно", – подчеркнул он.

Кузнецов привел в пример исторический центр Венеции, где преступления практически отсутствуют. "Это влияние окружающей среды на человека, а также влияние средств социального контроля. Люди, находясь на улице, видят друг друга, общаются. Определенный процент присутствия людей в городе дает безопасность. И как раз этот фактор регламентируется качеством планирования, в том числе создания дворов и площадей", – добавил главный архитектор Москвы.

Организованные квартальные пространства способны создавать социальные связи между людьми.

С этим согласно и экспертное сообщество. Так, по словам главного редактора журнала "Архитектурный вестник" Николая Фесенко, квартальная застройка по периметру с созданием вместо огромных микрорайонных пространств приватных дворов, способна привести к большей социализации жителей внутри них, к формированию своеобразного "комьюнити" – сообщества жителей дома."Это один из важных плюсов и преимуществ квартальной системы", - подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что Сергей Кузнецов затронул и тему так называемой маятниковой миграции, при которой люди утром едут со спальных районов на работу в центр города, а вечером возвращаются обратно, что создает колоссальную нагрузку на дорожную инфраструктуру и общественный транспорт. Он уверен, что реновация позволит решить эту проблему. "Мы специально ввели термин "третья функция". Это функция не жилая, не социальная, это то, что дает место работы, развлечения, проведения досуга прочее", – сказал главный архитектор столицы.

Это то, что крайне плохо реализовывалось в спальных микрорайонах, почему они и были так названы

По его словам, построенные на месте пятиэтажек новые дома обязательно будут иметь офисный, торговый, развлекательный и культурный функционал, кроме того, "третья функция" обязательно будет присутствовать в виде отдельных комплексов в составе района. Таким образом, на работу и за развлечениями людям не придется ехать в центр города, ведь все это будет находиться в пределах района их проживания. "Реновация призвана если не решить проблему маятниковой миграции, то, по крайне мере, приблизиться к этому", – резюмировал он.

И в этом деле, подчеркнул Кузнецов, власти города видят большую поддержку со стороны горожан. Действительно, об этом говорит хотя бы тот факт, что на данный момент уже более половины включенных в список реновации домов высказались в поддержку программы. "Из 337 тысяч 907 квартир в домах, включенных в перечень голосования, уже проголосовало 111 тысяч 322 квартиры", – сообщил ранее председатель Общественного штабе по контролю за реализацией программы реновации Александр Козлов.

Между тем уже в течение ближайших двух-трех месяцев будет дан старт архитектурным конкурсам, на которых будут определяться соответствующая концепция районов реновации. Как отметил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин, московские власти намерены создать новую, комфортную, удобную для человека среду обитания, которая включает в себя дворы без машин, но при этом с возможностью припарковаться, нежилые первые этажи, отданные под коммерческие помещения, зеленые зоны и парки, а также детские и спортивные площадки.

В начале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все морально и физически устаревшие "хрущевки" в столице, а на их месте построить новое комфортное жилье. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, она затронет более полутора миллионов москвичей. В 2017 году столичные власти дополнительно выделят на реновацию 96,5 миллиарда рублей.