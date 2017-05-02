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Недвижимость

На смену ветхим пятиэтажкам придут дома нового поколения

Фото: mos.ru
Дома нового поколения появятся на месте снесенных пятиэтажек в Москве. Стандарт реновации жилья опубликован на сайте столичной мэрии. По данным московских властей, это будут энергосберегающие здания с просторными холлами, скоростными лифтами и комфортабельными квартирами.
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Подъезды с низкими порогами, пандусами для маломобильных жителей, лифты, до которых не надо добираться по лестницам. Снесенные хрущевки заменит качественное жилье, построенное по современным проектам с использованием энергосберегающих технологий, заверяют в мэрии.

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При строительстве будут учитываться высокие стандарты безопасности. В домах будут установлены видеокамеры, круглосуточно фиксирующие все происходящее. Керамическая плитка на полу холлов обеспечит чистоту подъездов, а энергосберегающее освещение – экономию при пользовании коммунальными услугами.

Специальная система сможет автоматически контролировать подачу воды и тепла – в зависимости от погодных условий. Тепло будет регулироваться с помощью энергоэффективных батарей. Показания с индивидуальных приборов учета воды и электроэнергии будут передаваться автоматически. Пластиковые окна защитят от шума и пыли, предусмотрены балкон или лоджия в каждой квартире, фасадные корзины для установки кондиционеров.

Квартиры будут сдавать с современным ремонтом. В каждой из них будет просторный коридор со светлой отделкой и изолированные комнаты. Двери оснастят ручками, фиксаторами замков, дверными упорами и надежными петлями. В плинтусах проложат кабель-каналы. Электрическая разводка – с безопасными выключателями и розетками.

Фото: mos.ru

Кухни также обещают отделать обоями светлых тонов – но с возможностью окрашивания. Множество розеток помогут с легкостью разместить бытовую технику. Санузлы раздельные: ванные комнаты с хромированным полотенцесушителем, раковиной со смесителем и металлической ванной с защитным экраном.

По новейшим стандартам обустроят также дворы и территории вокруг новых домов. К услугам жильцов будут парковки, велодорожки, спортивные и детские площадки с безопасным резиновым покрытием. В кварталах оборудуют прогулочные зоны с освещением, клумбами, лавочками.

Фото: mos.ru

Вопрос о создании программы реновации пятиэтажного жилищного фонда столицы обсуждался на встрече Сергея Собянина с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля. Глава государства поддержал предложение столичных властей о сносе устаревших зданий вместо их капитального ремонта. Внесенный группой депутатов от "Единой России" законопроект о реновации жилищного фонда Москвы Госдума уже приняла в первом чтении.

Программа сноса пятиэтажек разрабатывается с участием москвичей. Только после обсуждения с жителями будут окончательно определены серии сносимых домов, кварталы, сроки и очередность расселения. Всего предполагается расселить 1,6 миллиона горожан с 25 миллионов квадратных метров жилья. В столичном правительстве рассматривают программу как исторический шанс изменить городскую среду.

Автор: Федор Лопырев2 мая 2017, 16:50

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