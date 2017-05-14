Собянин внес в Мосгордуму поправки о допгарантиях жителям сносимых пятиэтажек
Мэр Москвы внес в Гордуму проект регионального закона о
дополнительных гарантиях при реновации жилищного фонда. Всего проект включает
12 пунктов, гарантирующих участникам программы реновации аналогичные права, что
и после принятия аналогичного федерального закона.
Согласно законопроекту, в программу реновации войдут только те дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные по конструктивным характеристикам дома, в которых большинство собственников и нанимателей квартир поддержат включение дома в программу. При этом, важно, что решение принимается двумя третями голосов собственников и нанимателей.
Согласно законопроекту, жители пятиэтажек, сносимых в рамках программы реновации, обеспечиваются равнозначными квартирами в домах-новостройках. На практике это означает, что количество комнат должно быть не менее чем в старой квартире в пятиэтажке, жилая площадь должна составлять не менее жилой площади в старой квартире, а общая площадь быть больше, чем в старой квартире за счет более просторных помещений общего пользования.
Важный момент – новая квартира предоставляется бесплатно и в собственность. В то же время, владельцы неприватизированных квартир смогут выбирать: получить новую квартиру бесплатно в собственность или сохранить социальный наем.
Закон гарантирует предоставление жителям сносимых пятиэтажек равнозначных квартир в том же районе, включая районы Центрального административного округа Москвы. Кстати, с момента утверждения программы реновации жители многоквартирных домов, включенных в программу реновации, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт.
Напомним, голосование по предварительному списку домов проекта программы реновации стартует 15 мая. Принять участие в нем могут собственники и наниматели квартир по договорам социального найма домов, включенных в предварительный список. Проголосовать можно будет тремя способами: с помощью проекта "Активный гражданин", в центрах госуслуг или на общем собрании собственников.
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