Собянин внес в Мосгордуму поправки о допгарантиях жителям сносимых пятиэтажек

Столичный градоначальник внес в Мосгордуму законопроект о дополнительных гарантиях жителям сносимых хрущевок, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Документ регулирует порядок включения домов в программу и получения жилплощади, уровень качества новых домов и квартир, помощь при переезде и компенсации собственникам нежилых помещений.

Мэр Москвы внес в Гордуму проект регионального закона о дополнительных гарантиях при реновации жилищного фонда. Всего проект включает 12 пунктов, гарантирующих участникам программы реновации аналогичные права, что и после принятия аналогичного федерального закона.



Согласно законопроекту, в программу реновации войдут только те дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные по конструктивным характеристикам дома, в которых большинство собственников и нанимателей квартир поддержат включение дома в программу. При этом, важно, что решение принимается двумя третями голосов собственников и нанимателей.

Согласно законопроекту, жители пятиэтажек, сносимых в рамках программы реновации, обеспечиваются равнозначными квартирами в домах-новостройках. На практике это означает, что количество комнат должно быть не менее чем в старой квартире в пятиэтажке, жилая площадь должна составлять не менее жилой площади в старой квартире, а общая площадь быть больше, чем в старой квартире за счет более просторных помещений общего пользования.

Важный момент – новая квартира предоставляется бесплатно и в собственность. В то же время, владельцы неприватизированных квартир смогут выбирать: получить новую квартиру бесплатно в собственность или сохранить социальный наем.

Закон гарантирует предоставление жителям сносимых пятиэтажек равнозначных квартир в том же районе, включая районы Центрального административного округа Москвы. Кстати, с момента утверждения программы реновации жители многоквартирных домов, включенных в программу реновации, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт.

Напомним, голосование по предварительному списку домов проекта программы реновации стартует 15 мая. Принять участие в нем могут собственники и наниматели квартир по договорам социального найма домов, включенных в предварительный список. Проголосовать можно будет тремя способами: с помощью проекта "Активный гражданин", в центрах госуслуг или на общем собрании собственников.