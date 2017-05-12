Собянин: Решение о реновации можно будет оспорить в суде

Жители пятиэтажных домов, которые внесены в список для голосования по включению в программу реновации, смогут оспорить это решение в суде. Кроме того, москвичи смогут подать в суд относительно равноценности предоставляемого возмещения в денежной или натуральной форме, а также равнозначности предоставляемой квартиры. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин по итогам встречи с представителями столичной Общественной палаты.

"Закрепляются дополнительные гарантии прав жителей многоквартирных домов, включенных в программу, на судебную защиту", – написал градоначальник на своей странице в социальной сети "Вконтакте". При этом он отметил, что в случае, если переселенцев не устраивает получение равнозначной новой квартиры взамен старого жилья, то они смогут получить равноценную квартиру или денежную компенсацию, которая определяется из размера рыночной стоимости старого жилья.

Кроме того, Сергей Собянин заявил о целесообразности внести в законопроект о реновации положения, согласно которому ни одна пятиэтажка не может быть включена в программу без согласия на то абсолютного большинства жителей дома. "В проект программы реновации могут быть включены только те дома, жители которых поддержат данное решение", – добавил мэр.

При этом он подчеркнул, что собственники квартир могут в любой момент провести общее собрание и принять решение об исключении своего дома из программы реновации. "Кроме того, направлены ранее озвученные предложения по гарантиям, связанным с районом переселения, условиями предоставления и качеством жилых помещений, оказания содействию в переезде и ряд других", – написал столичный градоначальник.

Стоит отметить, что общественность с самого начала активно включилась в разработку программы реновации. На встрече с представителями столичной Общественной палаты ее глава Константин Ремчуков передал Сергею Собянину предложения о корректировке соответствующего законопроекта, которые были разработаны по итогам встреч с жителями и экспертами.





Правительство Москвы предложит Мосгордуме принять закон об обеспечении жилищных прав переселенцев. Нормативно-правовой акт будет включать в себя как основные, так и дополнительные гарантии жителям сносимых домов, в том числе сохранение района проживания, гарантии владельцам квартир, взятых в ипотеку, содействие в переселении пенсионеров, инвалидов и других социально незащищенных категорий.

Кроме того, будет предусмотрена возможность включения в программу реновации бывших общежитий и домов коридорного типа – фактически коммуналок. Для их включения в программу реновации жильцы таких домов должны 2/3 голосов принять соответствующее решение. В рамках программы реновации жители бывших общежитий и коммуналок получат полноценные отдельные и комфортабельные квартиры.

Также на базе столичной Общественной палаты будет создан Штаб по общественному контролю за реализаций программы реновации. Главной задачей Штаба станет обеспечение прозрачности и чистоты голосования по включению пятиэтажек в программу.





Между тем уже 15 мая начнется голосование жильцов 4566 пятиэтажек, вошедших в предварительный список реновации. Опрос продлится месяц и закончится 15 июня. Сергей Собянин ранее отметил, что если 50% жителей сносимого квартала или микрорайона выскажутся за переселение, а другая половина будет против, то эти дома сноситься не будут.

В феврале 2017 года президент России Владимир Путин поручил снести все так называемые "хрущевки" в столице, а на их месте построить новые дома. В ближайшие 20 лет в Москве демонтируют около восьми тысяч ветхих и морально устаревших домов общей площадью 25 миллионов квадратных метров.

