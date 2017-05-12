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Общество

Собянин: Решение о реновации можно будет оспорить в суде

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Moschenkov
Жители пятиэтажных домов, которые внесены в список для голосования по включению в программу реновации, смогут оспорить это решение в суде. Кроме того, москвичи смогут подать в суд относительно равноценности предоставляемого возмещения в денежной или натуральной форме, а также равнозначности предоставляемой квартиры. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин по итогам встречи с представителями столичной Общественной палаты.
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"Закрепляются дополнительные гарантии прав жителей многоквартирных домов, включенных в программу, на судебную защиту", – написал градоначальник на своей странице в социальной сети "Вконтакте". При этом он отметил, что в случае, если переселенцев не устраивает получение равнозначной новой квартиры взамен старого жилья, то они смогут получить равноценную квартиру или денежную компенсацию, которая определяется из размера рыночной стоимости старого жилья.

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Кроме того, Сергей Собянин заявил о целесообразности внести в законопроект о реновации положения, согласно которому ни одна пятиэтажка не может быть включена в программу без согласия на то абсолютного большинства жителей дома. "В проект программы реновации могут быть включены только те дома, жители которых поддержат данное решение", – добавил мэр.

При этом он подчеркнул, что собственники квартир могут в любой момент провести общее собрание и принять решение об исключении своего дома из программы реновации. "Кроме того, направлены ранее озвученные предложения по гарантиям, связанным с районом переселения, условиями предоставления и качеством жилых помещений, оказания содействию в переезде и ряд других", – написал столичный градоначальник.

Стоит отметить, что общественность с самого начала активно включилась в разработку программы реновации. На встрече с представителями столичной Общественной палаты ее глава Константин Ремчуков передал Сергею Собянину предложения о корректировке соответствующего законопроекта, которые были разработаны по итогам встреч с жителями и экспертами.

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Moschenkov

Правительство Москвы предложит Мосгордуме принять закон об обеспечении жилищных прав переселенцев. Нормативно-правовой акт будет включать в себя как основные, так и дополнительные гарантии жителям сносимых домов, в том числе сохранение района проживания, гарантии владельцам квартир, взятых в ипотеку, содействие в переселении пенсионеров, инвалидов и других социально незащищенных категорий.

Кроме того, будет предусмотрена возможность включения в программу реновации бывших общежитий и домов коридорного типа – фактически коммуналок. Для их включения в программу реновации жильцы таких домов должны 2/3 голосов принять соответствующее решение. В рамках программы реновации жители бывших общежитий и коммуналок получат полноценные отдельные и комфортабельные квартиры. 

Также на базе столичной Общественной палаты будет создан Штаб по общественному контролю за реализаций программы реновации. Главной задачей Штаба станет обеспечение прозрачности и чистоты голосования по включению пятиэтажек в программу.

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Moschenkov

Между тем уже 15 мая начнется голосование жильцов 4566 пятиэтажек, вошедших в предварительный список реновации. Опрос продлится месяц и закончится 15 июня. Сергей Собянин ранее отметил, что если 50% жителей сносимого квартала или микрорайона выскажутся за переселение, а другая половина будет против, то эти дома сноситься не будут.

В феврале 2017 года президент России Владимир Путин поручил снести все так называемые "хрущевки" в столице, а на их месте построить новые дома. В ближайшие 20 лет в Москве демонтируют около восьми тысяч ветхих и морально устаревших домов общей площадью 25 миллионов квадратных метров.

Автор: Иван Поляков12 мая 2017, 20:02

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