Жители хрущевок требуют реновации

Столичные жители хрущевок, не попавших в планы реновации, недовольны тем, что они оказались за их бортом. Желая, чтобы их включили в программу, москвичи вышли на митинг в надежде привлечь внимание столичных и федеральных властей. В Кузьминках – районе, который является одним из наиболее застроенным хрущобами, – собрались сотни людей, которые хотели бы покинуть малогабаритное, некомфортное, устаревшее жилье.

Закон о реновации вызвал неоднозначную реакцию в обществе: среди граждан нашлись как те, кто всецело ее поддержал, так и те, кто нашел изъяны в предлагаемой программе. После того, как законопроект был принят Госдумой в первом чтении (то есть, его концепция была поддержана в общем и была готова к внесению поправок), внимание парламентариев, общественников и экспертов привлекли ряд моментов, которые можно назвать спорными.



О "сырости" предложенного законопроекта говорили и высшие российские чиновники – спикер Госдумы Вячеслав Володин, президент Владимир Путин и другие. После широкого обсуждения вместо восьми тысяч домов, в списке предназначенных к сносу пятиэтажек осталось только 4566 хрущевок, и целые кварталы остались за бортом программы, несмотря на принадлежность к сносимым сериям. В числе недовольных, в частности, оказались жители кварталов на юго-востоке, востоке и севере Москвы, где, по данным столичного БТИ, как раз и расположено больше всего "неликвидного" жилья.

Как отмечает сетевое издание "Гражданские силы", именно в этих округах люди в начале мая вышли на сходы и собрания, и потребовали включить их дома в программу реновации. Такие мероприятия прошли в Сокольниках, Текстильщиках, Кузьминках, Лефортово, Южно-Портовом, Нижегородском, Измайловском и других районах столицы. Они рассчитывают на то, что смогут добиться включения своих домов в реновационный список. И надежды их небезосновательны.

"Жители не включенных в список домов могут на общем собрании собственников проголосовать за снос своей пятиэтажки, и передать заявление с подписными листами в районную управу", – сказал ранее мэр Москвы Сергей Собянин. – Такие дома могут быть включены в список. Но насильно заставлять мы никого не собираемся, у города и без того огромный объем работ по сносу пятиэтажек, и если кто-то не желает сноса дома, так и будет".

О словах столичного градоначальника жители Кузьминок, Капотни, Люблино, Лефортово и района Рязанский напомнили на митинге в парке "Кузьминки". Специально для того, чтобы лично услышать москвичей, на митинг к своим избирателям пришел вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Правда, в ходе общения с москвичами не обошлось без провокаторов, которые пугали выселением за МКАД, маленькими квартирками без ремонта и удобств, и небылицами из уже "написанного закона".

Но собравшиеся на эти слова обращали мало внимания, требуя скорейшего принятия законопроекта во втором и третьем чтениях. "Закон о реновации уже прошел первое чтение в Госдуме, сейчас в него вносятся дополнения. Хотелось бы, чтобы его приняли в самое ближайшее время", - заявили выступающие. "Я из Кузьминок, многодетная мама, живу в хрущевке и давно жду расселения", – рассказала Мария Волкова, – От лица всех многодетных семей Кузьминок, проживающих в хрущевках, говорю, что программа реновации нам очень нужна, и мы требуем от Госдумы скорейшего принятия закона".

О том же говорили и выступившие на митинге жители Капотни, чьи дома не попали в реновационный список. "Нас лишили надежды на новое хорошее жилье", – сетовали люди, – "Если в Капотне нет места для расселения, мы готовы переехать и в соседний район. Требуем включить дома Капотни в список для голосования". А один из выступающих, пенсионер из Люблино, пожаловался, что теперь редко бывает на улице из-за того, что в его старом доме нет лифта. "В нашем доме все пожилые люди поддерживают переселение в нормальные дома с лифтами", – заявил он. На похожие проблемы жаловались и многие пожилые жители хрущевок в Рязанском районе Москвы.

Были и выступающие с противоположным мнением. Их тоже внимательно слушали и не перебивали. "Мы с соседями решили пока подождать с переездом, посмотрим на опыт других домов", – сказал житель хрущевки из Лефортово, – Провели общее собрание, оформили решение протоколом, и нас выведут из предварительного списка расселения. Жить в новых комфортабельных домах с большими кухнями и лифтами, конечно, хорошо, но отказываться от родного дома, в котором мы выросли, тоже пока не готовы. Так что, подождем с переездом".

Такой взгляд на реновацию тоже вполне понятен: кто-то только что сделал дорогостоящий ремонт в квартире, кто-то не хочет уезжать из привычного микрорайона. И вполне вероятно, что таких нежелающих будет немало. Правда, при этом, не стоит забывать, что несмотря на косметический ремонт квартиры, хрущевки не молодеют. И, если вдруг через пару лет нынешние несогласные передумают, может оказаться, что свободные площадки под строительство новых домов в их районах могут быть уже заняты.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой уверен, что "принятие закона – дело непростое, здесь нельзя торопиться, чтобы не наломать дров". "Мы сейчас в Госдуме, а я представляю вас в Госдуме, занимаемся тем, что вносим поправки в закон, принятом в первом чтении, – рассказал он собравшимся. – Идея этого закона – очень простая. Москвичам, живущим в ветхом, плохом, некомфортном жилье, в наших с вами знаменитых пятиэтажках, нужно новое жилье".

В заключение митинга его участники из разных московских районов подписали общую петицию в адрес президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Собравшиеся также решили направить главе государства и спикеру Госдумы Вячеславу Володину обращение с просьбой ускорить принятие закона о реновации. Такое же обращение с требованием проявить большую активность в разработке закона о реновации, будет направлено в адрес депутатов Госдумы от Москвы.