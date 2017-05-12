Москвичам дадут деньги за старое жилье
"Граждане, которых не устраивает получение равнозначной новой квартиры взамен старой, по желанию смогут получить равноценную квартиру либо денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старой квартиры", – цитирует Сергея Собянина "Газета.ru".
Кроме того, на встрече с членами Общественной палаты мэр Москвы отметил, что в программу реновации могут быть включены также общежития и коммуналки, передает РИА Новости. Собянин уточнил, что жилье этого типа может войти в проект по общему правилу.
"Если даже не попали в список для голосования, могут собраться, принять на общем собрании решение. Если две трети проголосуют, то такие дома мы сможем включить в проект программы. Принципиально считаю, что можно заниматься этими домами в рамках проекта реновации", – добавил мэр.
Градоначальник уточнил: ранее не шла речь о сносе общежитий в рамках программы, поскольку власти считали, что этот вопрос требует отдельного закона. Однако, по словам мэра, в последнее время этот тип жилья утратил свой статус, превратившись в обычные квартиры.
Напомним, в Москве разрабатывается программа сноса пятиэтажек. Взамен ветхих квартир горожанам предоставят новые. Предполагается расселить 1,6 миллиона горожан с 25 миллионов квадратных метров жилья. В столичном правительстве рассматривают проект реновации как исторический шанс изменить городскую среду.
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