Москвичам дадут деньги за старое жилье

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил условия реализуемой программы реновации в социальной сети "ВКонтакте". По словам градоначальника, граждане, которых не устроит новое жилье, смогут получить денежную компенсацию.

"Граждане, которых не устраивает получение равнозначной новой квартиры взамен старой, по желанию смогут получить равноценную квартиру либо денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старой квартиры", – цитирует Сергея Собянина "Газета.ru".

Кроме того, на встрече с членами Общественной палаты мэр Москвы отметил, что в программу реновации могут быть включены также общежития и коммуналки, передает РИА Новости. Собянин уточнил, что жилье этого типа может войти в проект по общему правилу.

"Если даже не попали в список для голосования, могут собраться, принять на общем собрании решение. Если две трети проголосуют, то такие дома мы сможем включить в проект программы. Принципиально считаю, что можно заниматься этими домами в рамках проекта реновации", – добавил мэр.

Градоначальник уточнил: ранее не шла речь о сносе общежитий в рамках программы, поскольку власти считали, что этот вопрос требует отдельного закона. Однако, по словам мэра, в последнее время этот тип жилья утратил свой статус, превратившись в обычные квартиры.

Напомним, в Москве разрабатывается программа сноса пятиэтажек. Взамен ветхих квартир горожанам предоставят новые. Предполагается расселить 1,6 миллиона горожан с 25 миллионов квадратных метров жилья. В столичном правительстве рассматривают проект реновации как исторический шанс изменить городскую среду.