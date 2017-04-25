В Кремле похвалили проект реновации пятиэтажек

Целесообразность программы реновации пятиэтажек едва ли у кого-то вызывает сомнения. Проект амбициозный, но абсолютно обоснованный, уверен Дмитрий Песков.

Вопросы, возникающие у населения в процессе обсуждения проекта – нормальное явление, считает пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков напомнил, что мэрия намерена терпеливо разъяснять жителям столицы суть программы реновации.

"Наличие вопросов у граждан, тем более в той части, когда это связано с собственностью, абсолютно оправдано. Здесь мэрия декларирует намерение последовательно разъяснять гражданам (суть программы), гарантировать, что интересы граждан никоим образом не будут нарушаться", - сказал пресс-секретарь.

Песков напомнил, что о сути проекта президенту России Владимиру Путину докладывал столичный градоначальник Сергей Собянин. Пресс-секретарь подчеркнул, что мэрия работает слаженно и четко. "Если какие-то шероховатости есть – город огромный, сравнимый со средней европейской страной, поэтому из этого надо исходить", – считает представитель Кремля.

Ответил Дмитрий Песков и на вопрос, возможны ли коррективы в проект реновации. "Это не догма. Суть проекта, безусловно, остается прежней, как это докладывалось главе государства. Суть очень простая – огромный жилой фонд, который нет смысла капитально ремонтировать. Это просто кидать деньги в топку. И от этого жилого фонда нужно избавляться, потому что кидать в топку деньги граждан, которые они собирают и платят за капремонт, это преступно", – уверен пресс-секретарь.

План сноса московских пятиэтажек был утвержден президентом на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным 21 февраля. Глава государства тогда предупредил: все, что будет делаться, должно пойти на пользу людям, а возникающие вопросы должны обсуждаться с жителями домов, запланированных под снос.

В Кремле еще раз подчеркнули, что проект абсолютно обоснованный. По словам Пескова, программа очень амбициозная, широкая по масштабам и не имеет аналогов в новой истории России.