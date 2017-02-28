Самые дорогие съемные квартиры в Москве

Эксперты рынка недвижимости назвали цену самого дорогого жилья, предлагаемого в Москве в аренду. Выяснилось, что по сравнению с предыдущим месяцем съемное элитное жилье немного упало в цене.

Максимальная ставка аренды жилья в Москве в феврале текущего года составила 700 тысяч рублей в месяц. По такое цене сдается трехуровневая квартира площадью 350 квадратных метров на улице Остоженке рядом со станцией метро "Кропоткинская". Примечательно, что в январе 2017-го самый дорогой съемный лот, по данным компании "ИНКОМ-Недвижимость", стоил дороже – 750 тысяч рублей в месяц.

По информации риелторов, в настоящее время в рекордно дорогой квартире на Остоженке завершается ремонт, который делают по эксклюзивному дизайн-проекту. Брокеры отмечают, что в стоимость найма включена плата за машино-место.

"Серебро" в рейтинге самых дорогих арендных предложений февраля досталось квартире площадью 280 квадратных метров в элитном жилом комплексе на Краснопролетарской улице в районе станции метро "Маяковская". Ее стоимость составляет 635 тысяч рублей в месяц. Квартира обставлена современной мебелью и оборудована бытовой техникой премиум-класса. В стоимость аренды входит плата за два машино-места в подземном паркинге.

На третьей строчке рейтинга – объект жилой элитной недвижимости в Хилковом переулке. Квартира площадью 161 квадратный метр предлагается в аренду "всего" за 600 тысяч рублей в месяц. В ней есть гардеробная комната и три санузла. Арендаторам гарантированы два машино-места в подземном паркинге.

Четвертое и пятое места списка заняли квартиры на Староволынской улице возле станции метро "Славянский бульвар" и на Садово-Черногрязской улицах недалеко от "Красных ворот". Это жилье сдается в аренду за 500 тысяч и 490 тысяч рублей в месяц соответственно.

Ранее эксперты рынка недвижимости назвали цену самого дорогого жилья, выставленного в Москве на продажу. Как писали Dni.Ru, квартира площадью 952 квадратных метра продается за 4,14 миллиарда рублей. За эти деньги потенциальному покупателю предлагают пентхаус в жилом комплексе "Гранатный палас" в районе Патриарших прудов.

Между тем, социологические исследования показали, что за последние десять лет потребности россиян в плане недвижимости значительно выросли. Съемные квартиры дешевеют, в то время как финансовые возможности соотечественников снижаются, и они не могут приобрести собственное жилье. Специалисты ожидают роста популярности аренды квартир в связи с падением спроса на недвижимость. По прогнозам экспертов, в скором времени снимать жилье станет намного выгоднее, чем покупать квартиры в новостройках.