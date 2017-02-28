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Недвижимость

Любовница Немцова купила четыре квартиры в Киеве

Борис Немцов. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov
Модель Анна Дурицкая, сопровождавшая Бориса Немцова в день его убийства и ставшая непосредственным свидетелем преступления, стала обладательницей сразу нескольких квартир в украинской столице. Журналисты заинтересовались, откуда у молодой девушки средства на "оптовую" покупку нескольких объектов дорогой недвижимости.
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Главный свидетель убийства российского оппозиционера Бориса Немцова Анна Дурицкая приобрела четыре квартиры в Киеве. Об этом сообщил телеканал "1+1" в эфире ежедневной новостной передачи "Телевизионная служба новостей" (ТСН).

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По информации украинских СМИ, все эти квартиры находятся на проспекте Науки в Голосеевском районе столицы. Две из них Дурицкая приобрела 17 ноября 2015 года, еще две — 8 декабря 2016-го. Как утверждают журналисты, факт покупки Анной Дурицкой четырех объектов жилой недвижимости в Киеве  подтверждается данными Государственного реестра вещественных прав на недвижимое имущество, которые находятся в распоряжении ТСН. 

По информации телеканала, свои квартиры Дурицкая сдает в аренду. Сама бывшая любовница Немцова живет в квартире в Феодосийском переулке столицы Украины. По слухам, деньги на это жилье ей дал покойный политик. Неоднократные попытки украинских репортеров связаться с Дурицкой и выяснить, откуда у молодой девушки средства на недешевую недвижимость в Киеве, успехом не увенчались – фотомодель общения с прессой избегает. 

Напомним, что Анна Дурицкая сопровождала Бориса Немцова во время его прогулки по Большому Москворецкому мосту в день убийства политика 27 февраля 2015 года. Во время расследования преступления в квартире Немцова был обнаружен архив с фотографиями модели. 

28 февраля 2017, 15:09
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