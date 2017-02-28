Любовница Немцова купила четыре квартиры в Киеве

Модель Анна Дурицкая, сопровождавшая Бориса Немцова в день его убийства и ставшая непосредственным свидетелем преступления, стала обладательницей сразу нескольких квартир в украинской столице. Журналисты заинтересовались, откуда у молодой девушки средства на "оптовую" покупку нескольких объектов дорогой недвижимости.

Главный свидетель убийства российского оппозиционера Бориса Немцова Анна Дурицкая приобрела четыре квартиры в Киеве. Об этом сообщил телеканал "1+1" в эфире ежедневной новостной передачи "Телевизионная служба новостей" (ТСН).

По информации украинских СМИ, все эти квартиры находятся на проспекте Науки в Голосеевском районе столицы. Две из них Дурицкая приобрела 17 ноября 2015 года, еще две — 8 декабря 2016-го. Как утверждают журналисты, факт покупки Анной Дурицкой четырех объектов жилой недвижимости в Киеве подтверждается данными Государственного реестра вещественных прав на недвижимое имущество, которые находятся в распоряжении ТСН.

Следователи обнаружили эротическую фотосессию Дурицкой при обысках у Немцова



Много фото: https://t.co/hlykn8aoqB pic.twitter.com/BS53WkFqG8 — Life | Новости (@lifenews_ru) 23 июня 2016 г.

По информации телеканала, свои квартиры Дурицкая сдает в аренду. Сама бывшая любовница Немцова живет в квартире в Феодосийском переулке столицы Украины. По слухам, деньги на это жилье ей дал покойный политик. Неоднократные попытки украинских репортеров связаться с Дурицкой и выяснить, откуда у молодой девушки средства на недешевую недвижимость в Киеве, успехом не увенчались – фотомодель общения с прессой избегает.

Право на половину наследства Немцова, обязана заявить Анна ДУРИЦКАЯ!

Право последней ночи и части наследства! pic.twitter.com/e0fMv9BJlg — Jendo (@Jendoroman) 18 марта 2016 г.

Напомним, что Анна Дурицкая сопровождала Бориса Немцова во время его прогулки по Большому Москворецкому мосту в день убийства политика 27 февраля 2015 года. Во время расследования преступления в квартире Немцова был обнаружен архив с фотографиями модели.