Любовница Немцова купила четыре квартиры в Киеве
Главный свидетель убийства российского оппозиционера Бориса Немцова Анна Дурицкая приобрела четыре квартиры в Киеве. Об этом сообщил телеканал "1+1" в эфире ежедневной новостной передачи "Телевизионная служба новостей" (ТСН).
По информации украинских СМИ, все эти квартиры находятся на проспекте Науки в Голосеевском районе столицы. Две из них Дурицкая приобрела 17 ноября 2015 года, еще две — 8 декабря 2016-го. Как утверждают журналисты, факт покупки Анной Дурицкой четырех объектов жилой недвижимости в Киеве подтверждается данными Государственного реестра вещественных прав на недвижимое имущество, которые находятся в распоряжении ТСН.
Следователи обнаружили эротическую фотосессию Дурицкой при обысках у Немцова— Life | Новости (@lifenews_ru) 23 июня 2016 г.
Много фото: https://t.co/hlykn8aoqB pic.twitter.com/BS53WkFqG8
По информации телеканала, свои квартиры Дурицкая сдает в аренду. Сама бывшая любовница Немцова живет в квартире в Феодосийском переулке столицы Украины. По слухам, деньги на это жилье ей дал покойный политик. Неоднократные попытки украинских репортеров связаться с Дурицкой и выяснить, откуда у молодой девушки средства на недешевую недвижимость в Киеве, успехом не увенчались – фотомодель общения с прессой избегает.
Право на половину наследства Немцова, обязана заявить Анна ДУРИЦКАЯ!— Jendo (@Jendoroman) 18 марта 2016 г.
Право последней ночи и части наследства! pic.twitter.com/e0fMv9BJlg
Напомним, что Анна Дурицкая сопровождала Бориса Немцова во время его прогулки по Большому Москворецкому мосту в день убийства политика 27 февраля 2015 года. Во время расследования преступления в квартире Немцова был обнаружен архив с фотографиями модели.
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