Россиянам станет выгоднее жить в съемных квартирах

Социологические исследования показали, что за последние десять лет потребности россиян в плане недвижимости значительно выросли. По прогнозам экспертов, в скором времени снимать жилье станет намного выгоднее, чем покупать квартиры в новостройках.

Согласно результатам исследования Финансового университета при правительстве, среднестатистическая российская семья проживает в квартире площадью 69 квадратных метров. Десять лет назад условия были намного скромнее – около 49 квадратных метров.

Среднее число жильцов в квартирах не изменилось (три человека), пишет "Российская газета". Руководитель исследования Алексей Зубцов отметил, что за десять лет потребности соотечественников значительно выросли. Теперь площадь, о которой они мечтают, составляет 95,1 квадратных метра.

На улучшение жилищных условий российская семья готова потратить 3,1 миллиона рублей. Большинство опрошенных (55%) планируют взять эти средства в кредит в банке, 41% респондентов рассчитывают накопить, а 1% – одолжить у друзей. Приемлемой ставкой по кредиту потенциальные заемщики назвали 7% годовых. Кроме того, у 4,6% россиян есть жилье, которое они сдают в аренду или планируют выгодно продать.

Впрочем, по словам экспертов, полученные результаты относятся к периоду, когда экономика была на подъеме. С осложнением финансовой ситуации эти тренды оказались под вопросом. Аналитики уверены: граждане начнут избавляться от инвестиционного жилья, шансов на выгодную продажу которого с каждым годом становится все меньше.

Кроме того, специалисты ожидают роста популярности аренды квартир в связи с падением спроса на недвижимость. Съемное жилье дешевеет, в то время как финансовые возможности россиян снижаются, и они не могут приобрести собственное.