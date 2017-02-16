Россиянам вернут деньги за аренду жилья

Минстрой и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) рассматривают возможность введения налогового вычета для лиц, снимающих жилье. Таким образом планируется сделать сегмент арендного рынка более прозрачным.

Обязательным условием для этого станет заключение официального договора найма, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. В таком случае съемщик платит налоги, с которых впоследствии сможет получить вычет, сообщает газета "Известия".

"В дешевом сегменте почти не платят налоги, – пояснил необходимость таких мер руководитель аналитического центра IRN.RU Олег Репченко. – Платят налоги в основном в дорогом сегменте, поскольку собственник квартиры заинтересован в том, чтобы защитить имущество, а арендаторы – в том, чтобы у них были гарантии". При этом в экономсегменте договор заключают не более 5% собственников.

В АИЖК рассчитывают, что введение налогового вычета повысит привлекательность легального рынка. По словам представителя агентства, возможность вернуть деньги создаст условия "для активного развития цивилизованного рынка аренды и сокращения доли аренды по серым схемам".

Стандартный вычет предполагает, что человек, получающий доход (заработную плату), облагаемый по ставке 13%, может компенсировать часть средств, потраченных на уплату налога. С учетом ряда ограничений за налогооблагаемые операции с жильем можно вернуть до 260 тысяч рублей.

Самым "дорогим" по стоимости жилья #Москва Пресненский район! А в #Краснодар самая дорогая аренда где и сколько? — Architect {Usevich} (@Usevich) 3 июня 2013 г.

Юрист Руслан Маннапов подчеркнул, что в Европе арендаторам давно предоставляются льготы. "У нас такой механизм будет стимулировать людей сообщать, что они снимают жилье и желают возместить расходы. А это позволит налоговой получить информацию об арендодателях, которые жилье сдают", – пояснил он.

Напомним, что среди российских городов самыми дешевыми съемными квартирами может похвастаться Курск. Как писали Dni.Ru, аренда жилья там обходится всего в 201 рубль за квадратный метр.