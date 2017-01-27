Сколько стоит самая дорогая квартира в Москве

Названа цена самого дорогого жилья в Москве. Квартира площадью под тысячу квадратных метров продается за 4,14 миллиарда рублей.

Покупателю, обладающему такой суммой, предлагается пентхаус в жилом комплексе "Гранатный палас" в районе Патриарших прудов. Площадь самой дорогой столичной квартиры, занимающей весь последний этаж, составляет 952 квадратных метра.

Второе место по стоимости занимают апартаменты без отделки в гостинице "Москва". Двухуровневые апартаменты площадью 1256 квадратных метров располагаются на 12-13 этажах отеля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу портала объявлений о недвижимости ЦИАН. Стоимость этого жилья составляет 3,72 миллиарда рублей.

Третье место в рейтинге самого дорогого жилья в Москве занимают трехэтажные апартаменты в "Доме на Мосфильмовской" площадью две тысячи квадратных метров. Пентхаус мечты расположен на последних этажах дома. За него потенциальному обладателю предлагается выложить 2,66 миллиарда рублей. В "королевские" апартаменты ведет собственный лифт. А в подземной части жилого комплекса для будущего хозяина жилья оборудован приватный паркинг на шесть машин.

Напомним, недавно Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства подготовило приказ о показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра в регионах России на первый квартал 2017 года. Документ нужен для расчета социальных обязательств государства перед гражданами.

Согласно документу, многолетнее лидерство в рейтинге самого дорогого жилья подтвердила Москва. Квадратный метр жилья в столице в среднем обойдется в 90 тысяч 400 рублей. Дешевле же всего будет обзавестись недвижимостью в Калмыкии, где за квадратный метр придется выложить всего 25 тысяч 200 рублей.