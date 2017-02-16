Названы самые удобные для жизни районы Москвы

Аналитики выяснили, что в Москве достаточно мест, где неудобно и жить, и развлекаться – их в столице оказалось 11%. А вот "островков", обеспеченных всеми условиями для комфортной жизни и отдыха, по мнению экспертов, 9%, и находятся они в основном в центре города.

Самым богатым выбором магазинов, школ, парикмахерских, ресторанов, клубов и театров могут похвастаться жители Арбата, а также Тверского и Таганского районов Москвы, говорится в обзоре компании "Яндекс". По итогам исследования в пятерку самых комфортных для жизни уголков столицы попали также Марьина роща и Аэропорт. Хуже обстоит дело с инфраструктурой в Северном и Молжаниновском районах столицы, а также в Некрасовке и Капотне.



В списке районов Москвы, которые подходят для активной жизни и развлечений, также в основном центральные. Больше всего возможностей для досуга – у жителей Тверского района. По данным аналитиков, здесь, чтобы дойти до бара, в среднем понадобится две минуты, до музея и театра – три минуты, до клуба – четыре.

Второе место по уровню комфортности проживания занимает Замоскворечье. На третьей строчке списка – Арбат. В топ-5 также попали Хамовники и Мещанский район ЦАО.

Между тем исследование показало, что хуже всего в столице обстоит дело с доступностью кинотеатров. Чтобы посмотреть фильм, жителям 24 районов Москвы придется затратить на дорогу более получаса. При этом в 14 районах города нет в пешей доступности театров, в 13 отмечается нехватка ночных клубов, а в 11 – музеев.

Тем временем Москва вновь подтвердила многолетнее лидерство в рейтинге цен на жилье. Как писали Dni.Ru, самая дорогая квартира России – 30-комнатный пентхаус в элитном доме в центре столицы – выставлена на продажу за 2,35 миллиарда рублей.