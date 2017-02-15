В Москве продают 30-комнатную квартиру за 2,35 млрд

Москва вновь подтвердила свое многолетнее лидерство в рейтинге дорогого жилья. Самая дорогая квартира России в элитном доме в центре столицы выставлена на продажу за 2,35 миллиарда рублей.

Рекордный по цене лот в 1-м Неопалимовском переулке столицы оборудован двумя лифтами. По данным портала "Мио квартир", в пятиуровневом пентхаусе больше 30 комнат.

Престижное жилье оборудовано собственным бассейном. На крыше имеется смотровая площадка. При желании ее можно переоборудовать в вертолетную. На двух этажах квартиры находятся помещения для технического оборудования и обслуживающего персонала.

Примечательно, что в Санкт-Петербурге самая дорогая квартира вдвое дешевле московской. Потенциальным покупателям ее предлагают за 1,05 миллиарда рублей. Восьмикомнатный пентхаус расположен в доме на Мытнинской набережной в Северной столице. С террасы пентхауса можнот полюбоваться видами Эрмитажа, Адмиралтейства, Исаакиевского собора и стрелки Васильевского острова.

Третье место в рейтинге российских городов с самой дорогой недвижимостью занимает Казань. Квартира из пяти комнат на Подлужной улице в столице Татарстана выставлена на продажу за 104 миллиона рублей.

В топ-10 также попала недвижимость в Новосибирске, где самая дорогая квартира оценена в 77 миллионов рублей, Ростове-на-Дону – 65 миллионов, Нижнем Новгороде – 50 миллионов, Воронеже – 45 миллионов. Рекорд по стоимости жилья в Волгограде принадлежит квартире за 35 миллионов рублей, в Уфе и Красноярске – 28 миллионов.

Сообщалось, что в январе 2017 года самая дешевая квартира в новостройке в Москве предлагалась покупателям за 2,68 миллиона рублей. Это в 877 раз меньше, чем стоимость рекордно дорогого пентхауса в 1-м Неопалимовском переулке столицы.

Как писали Dni.Ru, сейчас квадратный метр жилья в столице в среднем обойдется в 90 тысяч 400 рублей. Дешевле же всего будет обзавестись недвижимостью в Калмыкии. Там за квадратный метр придется выложить 25 тысяч 200 рублей.