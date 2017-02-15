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Недооцененные районы Подмосковья

Фото: GLOBAL LOOK press/Valery Lukyanov
Денис Харламов

Денис Харламов блогер

 Экономист, руководитель консалтинговой компании.
За последние 10 лет цены на квартиры в Подмосковье сильно выросли, а в некоторых районах почти приблизились к московским. Связано это прежде всего с тем, что свободных площадок для строительства жилья класса "эконом" в столице практически не осталось и девелоперы, специализирующиеся на строительстве дешевых квартир, массово переместились за МКАД.
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По оценке экспертов, 2016 год для рынка подмосковной недвижимости в целом сложился неплохо. По опубликованным данным "Метриум групп", за прошедший год объем продаж новостроек в Подмосковье стал рекордным и достиг свыше 41% от объема предложения – всего было продано около 2 миллионов квадратных метров жилья, что практически вдвое превысило статистику 2015 года. По прогнозам, рост цен на недвижимость в новом году ожидаем, ведь весь прошлый год компании-застройщики делали все от них зависящее, чтобы всеми силами сохранить прежний уровень цен. Однако, год начался, а цены пока на том же уровне, поэтому, если вы хотели приобрести квартиру, у вас есть все шансы сделать это сейчас.

Подмосковная недвижимость стала для многих покупателей в наше нелегкое время настоящим спасением. Несмотря на то, что ценообразование в области, точно так же как в Москве, зависит от района: как правило, самые дорогие квартиры на Западе, Северо-Западе и Юго-Западе. Соответственно, Восток дешевле, Северное и Южное направления – где-то посередине. Люди, по вполне понятным причинам сегодня предпочитают ближайшее Подмосковье.

Фото: vk.com/nashepodmoskovie

Почему? В большинстве новостроек Подмосковья уже на первом этапе строительства планируется развитая инфраструктура: подземные паркинги, удобные подъездные дороги, объекты социальной сферы (поликлиники, детские сады) и торговые центры "в шаговой доступности". Причем строительство жилых комплексов заранее предполагается в тех районах, где относительно безупречная транспортная ситуация, то есть можно без проблем добраться до столицы на разных видах наземного транспорта, включая электрички, маршрутные такси, автобусы. Хорошая транспортная доступность – отличительная черта практически всех современных новостроек ближайшего Подмосковья.

Восток

Город Железнодорожный стал в последние годы фактически лидером в строительстве недвижимости. Близость к столице, транспортная доступность и относительная дешевая стоимость недвижимости давно превратили этот город в лакомый кусочек как для строительных компаний, так и для желающих приобрести там "первичное жилье". Железнодорожный – город на востоке Московской области, в 2015 году был объединен с Балашихой и вошел в состав одноименного городского округа. На сегодняшний день территория города Железнодорожный составляет более 2 408 га. Население: 152 тысяч человек (по данным 2015 года). В городе семь активно развивающихся районов, в каждом из которых есть свои новостройки. Например, активно застраивается старый район Ольгино, который находится в центральной части города, недалеко от ж/д станции. Расстояние от центра Москвы: 21 километр, от МКАД – всего 10 километров.

Стоимость квартир в новых домах варьируется от 3 до 6 миллионов рублей, в зависимости от метража и количества комнат. При этом самый "ходовой товар" рынка недвижимости – "однушки" практически все уже раскуплены или забронированы. Недалеко расположен микрорайон Саввино, где также ведется строительство современного жилого комплекса. Изначально строительство велось под лозунгом: "Обеспечить очередников и нуждающихся в улучшении жилищных условий благоустроенными квартирами", возможно, поэтому цены на жилье здесь немного отличаются от предложений в Ольгино – так однокомнатную квартиру пока еще можно приобрести за 2 700 000, а трехкомнатная обойдется примерно в 4 миллиона. Но не только лозунги повлияли на пресловутый "квартирный вопрос" в Железнодорожном, а все та же транспортная доступность – микрорайон Саввино находится чуть дальше, чем Ольгино, а значит, и стоить будет дешевле.

Фото: GLOBAL LOOK press/Bilderbox

Север

Между городом Дмитровым и городским поселением Икша также идет активное строительство. Расстояние от Москвы до новой застройки составляет примерно 40 километров, от города Дмитров – 12 километров, а жилье также относится к категории "эконом-класса". Добираться до него, конечно, не так, как до Железнодорожного, если нет своего транспорта, то придется, что называется, попотеть, какой вы не выбрали путь: на электричке или наземном транспорте, одну остановку на автобусе до "Целеево", где находится жилой комплекс, вам сделать будет необходимо. Безусловно, транспортная доступность и удаленность влияют на стоимость жилья. Так достаточно большую однокомнатную квартиру в 53 "квадрата" здесь можно купить всего за 1 190 000, "двушку" от 1 790 000, а "трешку" за те же самые 2 700 000, за которые в Саввино вы только малогабаритную "однушку" приобретете. К тому же новый комплекс располагает двухуровневыми вариантами квартир по цене около 4 миллионов, где каждый может дать простор своей дизайнерской фантазии. ЖК строится по заранее намеченному плану и в нем предусмотрен свой детский сад, школа, паркинг, торгово-развлекательный центр, магазины, парикмахерские, объекты социально-бытовой сферы – в общем, развитая инфраструктура, которая предполагает, что ваша жизнь за пределами столицы должна быть удобной и комфортной. Микрорайон может похвастаться неплохим соседством: его окружают не только лесные массивы, рядом расположено множество спортивно-оздоровительных мест (горнолыжный курорт "Сорочаны", "Волен", парк "Экстрим", развлекательный парк "Яхрома").

В общем-то, размышляя о том, где и какую недвижимость приобретать, стоит, безусловно, рассматривать все варианты. Цены на вторичном рыке в Москве перспективами не радуют, "первичка" кусается. Разброс цен в пригородах больше радует глаз потенциальных покупателей. Вопрос лишь в том, что хочется и как далеко. На мой взгляд, если есть автомобиль, то стоит присмотреться в Северу Московской области: цены не заоблачные, и до центра вы будете добираться примерно столько же, сколько с окраин Москвы. К тому же, свежий воздух, более благоприятная экологическая обстановка и наличие платного дублера Ленинградки, жизнь все-таки упрощает. Но решать, конечно же, покупателям.

15 февраля 2017, 10:11

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