Сколько стоит самая дорогая квартира России

Аналитики назвали стоимость самой дорогой российской квартиры. Располагается элитная недвижимость в Москве, в Молочном переулке.

Общая площадь двухуровневого пентхауса – тысяча квадратных метров. Жилье предлагается потенциальным покупателям за 2,53 миллиарда рублей. В самой дорогой российской квартире шесть комнат и 50-метровая кухня.

Дом, где находится эта роскошная квартира, рассчитан всего на пять квартир. На первом этаже здания работает арт-бутик – популярное место встреч московского бомонда, сообщает Dom.Lenta.ru. Территория жилого комплекса, разумеется, огорожена.

По данным аналитиков, самая дешевая квартира в Москве (в границах МКАД) стоит меньше самой дорогой в 735 раз. Так, однушка площадью 29 квадратных метров в доме на Каширском шоссе продается за 3,44 миллиона рублей.

По другим данным, самая недорогая вторичная квартира в столице стоит 3,6 миллиона рублей. Она находится на девятом этаже блочного 12-этажного дома в районе Бирюлево Восточное.

Как писали Dni.ru, специалисты рынка недвижимости проследили динамику арендных ставок в 59 городах России в 2016 году. Оказалось, что показатель по Москве и Санкт-Петербургу растет. В среднем же по стране падение цен на аренду квартир составило 1-6%. Первыми в пятерке крупных российских городов с самой дешевой арендой квартир стали Чебоксары. Там однушку можно снять за 5,8 тысячи рублей в месяц.