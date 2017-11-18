"ЦСКА" предстанет перед пассажирами во всей красе

Станция Третьего пересадочного контура Московского метрополитена "ЦСКА" находится в высокой степени готовности, на ней установлены четыре скульптуры выдающихся спортсменов. О ходе работ журналистам рассказал глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Готовность "ЦСКА" составляет 80-90%, сказал он. "На станции установлены скульптуры четырех выдающихся спортсменов", - отметил Хуснуллин, добавив, что "ЦСКА" уже практически работает.

Глава московского Стройкомплекса напомнил, что строящаяся станция входит в состав Третьего пересадочного контура (ТПК) – нового кольца столичной подземки. "Работы на участке от "Делового центра" до "Петровского парка" идут в плановом режиме", - отметил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что сейчас на этом отрезке задействованы более пяти тысяч человек. "Мы настроены запустить участок уже в этом году", – сказал руководитель Стройкомплекса Москвы.

В настоящий момент идет процесс благоустройства прилегающей территории. У метро "ЦСКА" будет создана пешеходная зона, а также организованы комфортные условия для пересадки на наземный транспорт. "Станция и благоустройство, которое будет выполнено на прилегающей к ней территории, станут одним из самых красивых проектов за последние несколько лет", – уверен Хуснуллин.

Корреспонденту Dni.Ru удалось побывать внутри строящейся станции, и, надо признать, выглядит "ЦСКА" очень эффектно. Дизайн станции стильный и современный. В основе лежат фирменные цвета Центрального спортивного клуба армии – синий и красный. Они отражены в том числе на путевых стенах. А подняв голову, будущие пассажиры смогут увидеть картины, посвященные различным видам спорта.

Но главной архитектурной "фишкой" новой станции являются бронзовые скульптуры спортсменов: футболиста, баскетболиста, лыжника и хоккеиста. Прообразом для композиций стали выдающиеся спортсмены – члены клуба. Среди них футболист Всеволод Бобров, действующий капитан хоккейной команды "ЦСКА" Денис Денисов, баскетболист Виктор Хряпа и лыжник Николай Панкратов. Все фигуры выполнены в динамике. Высота каждой из них составляет почти пять метров.

Стоит отметить, что изначально станцию планировалось назвать в соответствии с ее местоположением – "Ходынское поле". Однако фанаты ЦСКА проявили инициативу и попросили назвать станцию в честь их клуба. Их пожелания были удовлетворены: мэр Москвы Сергей Собянин принял соответствующее решение в апреле 2016 года.

При этом в Московской подземке уже есть станции, которые названы в честь других именитых спортивных клубов - "Динамо" и "Спартак". Кроме того, на Московском центральном кольце существует станция "Локомотив". Наименование новой станции ТПК в честь ЦСКА – это еще и дань справедливости, признание заслуг одного из крупнейших спортивных клубов не только Москвы, но и всей России.

Напомним, Третий пересадочный контур метро включает 31 станцию и 67 километров линий. Первый участок нового кольца со станциями "Петровский парк", "Шелепиха", "ЦСКА", "Хорошевская" и "Деловой центр" будет открыт уже в конце 2017 года. В сентябре состоялся технический пуск этого отрезка.

Последние семь лет Московский метрополитен развивается стремительными темпами. В 2016 году столичная подземка перешагнула отметку в 200 станций. Весной этого года состоялось долгожданное открытие участка Калининско-Солнцевской линии от "Парка Победы" до "Раменок", а также отрезка Люблинской-Дмитровской линии от "Марьиной Рощи" до "Петровско-Разумовской". В ближайшие месяцы метро должно прийти в районы Солнцево и Новопеределкино.

Вырастет и одна из первых линий столичной подземки - Замоскворецкая. В скором времени на ней появятся две новые станции - "Беломорская улица" и "Ховрино". Так, "Беломорская улица" будет открыта в конце 2018 – начале 2019 года. Конечной станций зеленой ветки станет "Ховрино". По оценкам руководителя столичного Стройкомплекса, она готова уже на 97%.