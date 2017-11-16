Москва объявила о грандиозных планах по развитию метро

Столичные власти объявили о новом этапе развития метро, речь идет о строительстве наземных линий. Проект планируется реализовать совместно с компанией РЖД, его уже поддержал президент Владимир Путин.

Разговоры об интеграции метро с железной дорогой идут давно, первый успешный проект – Московское центральное кольцо. Благодаря ему удалось снизить нагрузку на действующие линии подземки.

Теперь столичные власти планируют построить наземные линии, первая из них будет длиной 50 километров. Это будет совместный проект РЖД и города. Ввод новой ветки позволит перевозить 42 миллиона пассажиров в год, заявил столичный мэр Сергей Собянин. Градоначальник и глава РЖД Олег Белозеров представили проект президенту, который его поддержал.

По словам Собянина, власти Москвы и РЖД придумали схему, которая бы соединила разрозненные отрезки пригородных железных дорог. "С РЖД мы придумали схему, которая бы соединила их и связала сквозные диаметры. На примере Белорусского и Савеловского направлений можно увидеть, что, по сути дела, создается новая наземная ветка метро протяженностью около 50 километров", – сказал Собянин на встрече с главой государства.

После появления новой ветки на Белорусском направлении расстояние с одной стороны МКАД до другой можно будет пересечь меньше чем за 40 минут. В масштабах Москвы это очень быстро. Вторым проектом станет Рижско-Павелецкое направление, затем опыт распространят и на другие маршруты. Всего таких сквозных веток может быть 17-ть, а при их строительстве будут задействованы все девять направлений Московской железной дороги.

Мало того, при создании сквозных маршрутов и интеграции с железной дорогой в Москве могут появиться два новых вокзала – на станциях Царицыно и Каланчевская. При этом необходимость дополнительного переноса остановочных пунктов будет определена по результатам опроса жителей города.

Глава РЖД Олег Белозеров ​​Белозеров отметил, что благодаря этому масштабному проекту Москва сможет стать хорошим авиационным хабом. По его словам, после открытия новых линий дорога между аэропортами будет занимать не более часа. К реализации этих проектов столичные власти и РЖД готовы приступить уже в 2018 году, а завершить к концу 2018 года или в середине 2019 года.

Проект московских властей и железнодорожников уже положительно оценили эксперты. Генеральный директор агентства "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров сказал РБК, чтостроительство наземного метро – еще один уровень диверсификации маршрутов, который даст возможность снизить нагрузку на автомобильные магистрали на въезде и выезде из Москвы.



