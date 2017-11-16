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Недвижимость

Москва объявила о грандиозных планах по развитию метро

Фото: stori.mos.ru
Столичные власти объявили о новом этапе развития метро, речь идет о строительстве наземных линий. Проект планируется реализовать совместно с компанией РЖД, его уже поддержал президент Владимир Путин.
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Разговоры об интеграции метро с железной дорогой идут давно, первый успешный проект – Московское центральное кольцо. Благодаря ему удалось снизить нагрузку на действующие линии подземки.

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Теперь столичные власти планируют построить наземные линии, первая из них будет длиной 50 километров.  Это будет совместный проект РЖД и города. Ввод новой ветки позволит перевозить 42 миллиона пассажиров в год, заявил столичный мэр Сергей Собянин. Градоначальник и глава РЖД Олег Белозеров представили проект президенту, который его поддержал.

По словам Собянина, власти Москвы и РЖД придумали схему, которая бы соединила разрозненные отрезки пригородных железных дорог. "С РЖД мы придумали схему, которая бы соединила их и связала сквозные диаметры. На примере Белорусского и Савеловского направлений можно увидеть, что, по сути дела, создается новая наземная ветка метро протяженностью около 50 километров", – сказал Собянин на встрече с главой государства.

Фото: stroi.mos.ru

После появления новой ветки на Белорусском направлении расстояние с одной стороны МКАД до другой можно будет пересечь меньше чем за 40 минут. В масштабах Москвы это очень быстро. Вторым проектом станет Рижско-Павелецкое направление, затем опыт распространят и на другие маршруты. Всего таких сквозных веток может быть 17-ть, а при их строительстве будут задействованы все девять направлений Московской железной дороги.

Мало того, при создании сквозных маршрутов и интеграции с железной дорогой в Москве могут появиться два новых вокзала – на станциях Царицыно и Каланчевская. При этом необходимость дополнительного переноса остановочных пунктов будет определена по результатам опроса жителей города.

Фото: stori.mos.ru

Глава РЖД Олег Белозеров ​​Белозеров отметил, что благодаря этому масштабному проекту Москва сможет стать хорошим авиационным хабом. По его словам, после открытия новых линий дорога между аэропортами будет занимать не более часа. К реализации этих проектов столичные власти и РЖД готовы приступить уже в 2018 году, а завершить к концу 2018 года или в середине 2019 года.

Проект московских властей и железнодорожников уже положительно оценили эксперты. Генеральный директор агентства "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров сказал РБК, чтостроительство наземного метро – еще один уровень диверсификации маршрутов, который даст возможность снизить нагрузку на автомобильные магистрали на въезде и выезде из Москвы.

Фото: stori.mos.ru

Автор: Александр Комаров16 ноября 2017, 20:38

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