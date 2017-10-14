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Недвижимость

ТПК примет пассажиров в ноябре

Фото: stroi.mos.ru
Работы на первом участке Третьего пересадочного контура вышли на финишную прямую. По путям прошел технический поезд, а первых пассажиров готовые станции примут в конце ноября – начале декабря, сообщил глава градостроительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин.
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На первом участке ТПК идет обкатка путей. Фактически, он готов принять пассажиров. Дело за малым – "довести до ума" документацию и завершить благоустройство прилегающих территорий. Технический поезд уже прошел по путям, связывающим станции "Петровский парк", "Шелепиха", "ЦСКА", "Хорошевская" и "Деловой центр". На всех станциях установлены и испытаны эскалаторы, сообщил журналистам Марат Хуснуллин.

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"Работы по Третьему пересадочному контуру идут хорошо, фактически вышли на финишную прямую. Технический поезд уже прошел, идет обкатка путей, метрополитен обживает станции, идет оформление документации", - заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Хуснуллин не назвал точной даты открытия станций для пассажиров и пояснил, что это связано с "бумажными" вопросами. Тем не менее, глава градостроительного комплекса уверен, что участок запустят в конце ноября – начале декабря. По его словам, недолго осталось ждать и тем москвичам, кто пользуется Люблинско-Дмитровской линией. Работы на ее новом участке – от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" – завершатся через несколько месяцев.

Фото: stroi.mos.ru

Одновременно полным ходом идет благоустройство территорий возле станций первого участка ТПК. Так, в районе станции "Петровский парк" появилась новая дорога, которая связала Ленинградский проспект и Петровско-Разумовскую аллею, она идет вдоль стадиона "Динамо". Кроме того, строители стараются находить оригинальные решения, рассказал Марат Хуснуллин. 

"Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу уделить благоустройству территорий особое внимание. Очень красивым получается парк "ЦСКА". Метро будет выходить прямо в парк. Кровля станции будет эксплуатируемой, зеленой. Такого раньше никогда не делали", – сказал глава градостроительного комплекса столицы.

Фото: stroi.mos.ru

На Третьем пересадочном контуре запланированы два депо. Как сообщил Хуснуллин, электродепо "Лихоборы" находится в высокой степени готовности. Оно необходимо для обслуживания Люблинско-Дмитровской линии метро. Строительные работы завершатся до конца года.

"Электродепо – это полноценный завод с огромным количеством оборудования. Здесь можно проводить не только техническое обслуживание, но и капитальный ремонт всех вагонов. Фактически завод может строить новые вагоны благодаря самому современному в мире оборудованию – колесотокарным, фрезеровочным и диагностическим станкам", – заявил заммэра столицы.

Фото: stroi.mos.ru

Глава столичного градостроительного комплекса рассказал и о дорожном строительстве. Он сообщил, что участок Северо-Восточной хорды (СВХ), связывающий Дмитровское и Ярославское шоссе, может быть построен к 2020 году. Сейчас идет проектирование – этот этап, по плану, завершится во второй половине 2018-го. Участок очень сложный, на протяжении всех 13 километров – большой объем сноса и перекладки коммуникаций. Тем не менее, уверен Марат Хуснуллин, работы завершатся в 2020 году.

На первом участке ТПК расположено пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк". Технический запуск участка состоялся 8 сентября. Всего же на Третьем пересадочном контуре метро будет 31 станция, 21 пересадка на другие станции метро и Московское центральное кольцо. Длина линии – 67 километров.

Автор: Андрей Евлампиев14 октября 2017, 17:23

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