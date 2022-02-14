Почему Украина не выполняет Минские соглашения: политолог Бышок назвал главную причину

Директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок считает, что страх Владимира Зеленского лишиться поста президента является главной причиной невыполнения Украиной Минских соглашений. По словам политолога, многие лидеры общественных мнений отзываются крайне отрицательно о возможной реализации политической части достигнутых несколько лет назад договоренностей.
Даже если Зеленский захочет продавить через парламент законы, направленные на выполнение Минских соглашений, он столкнется с недоверием большинства депутатов, отметил эксперт. Мол, против президента выступят в том числе члены его фракции "Слуга народа". По мнению Бышока, глава государства не способен разрешить ситуацию, которая сложилась в обществе.
Кстати, на днях состоялись девятичасовые переговоры советников лидеров "нормандского формата". Очередная беседа не привела к результатам. Дипломаты не смогли преодолеть разногласия, которые касаются интерпретации Минских соглашений.
Ранее Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин рассказал, что Генштаб Украины подготовил план вторжения в Донбасс. При этом военный не уточнил, откуда ему стало об этом известно.