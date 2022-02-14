Зеленский отреагировал на слухи о бегстве его родных с Украины

Недавно в СМИ появилась информация о том, что из-за неспокойной обстановки Украину покинули некоторые бизнесмены, политики, депутаты, а также члены их семей, в том числе родные президента страны Владимира Зеленского. Глава государства прокомментировал эти слухи.
По словам Владимира Зеленского, его семья находится на Украине. Политик отметил, что "быть здесь – это принципиально" как для народа и страны. Также президент призвал олигархов вернуться в Незалежную, заявив, что, покинув территорию, они вынесли себе приговор.
Как сообщало издание "Украинская правда", лишь за день из Киева вылетело порядка 20 чартеров и частных самолетов. Якобы среди бортов были самолеты Рината Ахметова и Бориса Колесникова, а один частный рейс для 50 человек заказал Игорь Абрамович – депутат Верховной рады, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Ранее депутат Верховной рады, член партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива обратился к Владимиру Зеленскому, назвав его слабым, трусливым и глупым человеком. По мнению депутата, нынешний президент поставил Украину на грань уничтожения.