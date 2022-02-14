Представитель ДНР сообщил о готовом плане Украины по вторжению в Донбасс

В Донбасс поступают все новые части Вооруженных сил Украины (ВСУ).



Ситуация в Донбассе может в скором времени обостриться еще больше. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что Генеральный штаб Министерства обороны Украины подготовил план вторжения в регион. Мол, в скором времени данный "проект" будет утвержден на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Откуда представителям ДНР стало известно о планах Киева, военный не уточнил. По его словам, также ополчение знает об отправке диверсионных групп за линию разграничения. Якобы те должны будут действовать в пределах города. Также в Донбассе продолжают появляться новые части ВСУ. Слова Басурина приводит "Царьград".

Тем временем Запад продолжает обвинять Россию в подготовке вторжения на Украину, указывая на скопление российских войск возле государственных границ. В Москве же неоднократно заявляли, что никто ни на кого нападать не собирается, и требовали от США и НАТО ответы по гарантиям безопасности.

Ранее о ситуации в Донбассе высказывался глава ДНР Денис Пушилин. Он назвал ее затишьем перед бурей, отметив, что при таком скоплении украинских войск стреляют "относительно мало". Об этом писали "Дни.ру".