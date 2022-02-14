Лавров доложил Путину о реакции Москвы на ответ Запада на предложения по гарантиям безопасности

В понедельник, 14 февраля, президент России Владимир Путин провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Руководитель внешнеполитического ведомства сообщил российскому лидеру, как Соединенные Штаты и Североатлантический альянс отреагировали на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
По словам Лаврова, ответ Запада не устраивает РФ, поэтому российские дипломаты продолжат добиваться должного внимания Вашингтона и Брюсселя на требования. Министр иностранных дел считает, что шанс договориться есть. Мол, Москва готова выслушивать серьезные аргументы своих оппонентов.
Как пишет "Царьград" Путин довольно жестко высказался о попытках НАТО расшириться на восток за счет республик бывшего СССР. Президент назвал действия альянса "бесконечными" и "очень опасными". Российский лидер и глава МИД РФ договорились о том, что в скором времени Москва ответит Западу. Проект ответа готов, он занимает 10 страниц, сообщил Лавров.
Ранее в Кремле оценили возможный отказ Украины от членства в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое решение Киева поспособствовало бы стабилизации внешнеполитической обстановки, и вместе с тем подчеркнул: это не свершившийся факт.