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Политика
Лидер НАУ Латушко: Лукашенко начал войну против собственного народа

Лидер НАУ Латушко: Лукашенко начал войну против собственного народа

Латушко уверен, что Лукашенко постоянно говорит о войне ради удержания власти.
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Руководитель оппозиционного движения "Народное антикризисное управление" Павел Латушко объяснил, для чего "узурпатор" Александр Лукашенко постоянно публично использует термин "война". По словам бывшего министра культуры, президент Белоруссии стремится легитимизировать свое нахождение у власти.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Оппозиционер считает ужасным тот, факт, что белорусский глава постоянно говорит о войне. Он подчеркнул, что сам термин "война" уже "вбился в голову" Лукашенко и "сквозит отовсюду". По мнению политика, именно диктаторы всегда начинали войны. "Лукашенко начал войну против собственного народа", – считает Латушко.

Кроме того, лидер НАУ опроверг заявления белорусского президента об угрозе со стороны Евросоюза, США и НАТО. Экс-министр отметил, что Лукашенко специально вводит "абсурдный, абсолютно лживый" тезис о том, что западные страны планируют начать войну против Белоруссии.

Оппозиционер подчеркнул, что граждане США и европейских стран хотят заниматься личными, семейными вопросами и не думают в риторике, используемой Лукашенко.

"В Белоруссии де-факто решением диктатора [Лукашенко] введено военное положение", – заявил Латушко.

Он считает, что сегодня в республике не действуют законы, а белорусы больше не могут защитить свои права. Политик обратил внимание, что глава государства постоянно говорит о войне даже зарубежным партерам. Латушко не сомневается, что Лукашенко таким образом хочет продлить свои полномочия, для чего позиционирует себя защитником Белоруссии.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 сентября 2021, 11:17 Источник: Youtube-канал Павла Латушко ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

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Уничтожить насильника и его карателей! Смерть поганому лукашенко!
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