Лидер НАУ Латушко: Лукашенко начал войну против собственного народа

Руководитель оппозиционного движения "Народное антикризисное управление" Павел Латушко объяснил, для чего "узурпатор" Александр Лукашенко постоянно публично использует термин "война". По словам бывшего министра культуры, президент Белоруссии стремится легитимизировать свое нахождение у власти.
Оппозиционер считает ужасным тот, факт, что белорусский глава постоянно говорит о войне. Он подчеркнул, что сам термин "война" уже "вбился в голову" Лукашенко и "сквозит отовсюду". По мнению политика, именно диктаторы всегда начинали войны. "Лукашенко начал войну против собственного народа", – считает Латушко.
Кроме того, лидер НАУ опроверг заявления белорусского президента об угрозе со стороны Евросоюза, США и НАТО. Экс-министр отметил, что Лукашенко специально вводит "абсурдный, абсолютно лживый" тезис о том, что западные страны планируют начать войну против Белоруссии.
Оппозиционер подчеркнул, что граждане США и европейских стран хотят заниматься личными, семейными вопросами и не думают в риторике, используемой Лукашенко.
"В Белоруссии де-факто решением диктатора [Лукашенко] введено военное положение", – заявил Латушко.
Он считает, что сегодня в республике не действуют законы, а белорусы больше не могут защитить свои права. Политик обратил внимание, что глава государства постоянно говорит о войне даже зарубежным партерам. Латушко не сомневается, что Лукашенко таким образом хочет продлить свои полномочия, для чего позиционирует себя защитником Белоруссии.
Популярные темы форума
Абдоминопластика после родов
Боюсь рожать а муж требует
Первая любовь
Парень начал красить ногти
Как отучить сына курить?
гороскоп