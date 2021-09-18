Сергей Собянин принял участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму

Мэр Москвы Сергей Собянин исполнил свой гражданский долг.

В России идет второй день выборов в Государственную Думу. У россиян еще есть возможность проголосовать на избирательных участках или онлайн. Свой выбор уже сделал Сергей Собянин, воспользовавшись современными технологиями.

Мэр Москвы принял участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), находясь в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице. Градоначальник отметил, что такой способ впервые применяется на федеральных выборах. По его словам, уже зафиксировано огромное количество хакерских атак, но электронное голосование демонстрирует надежность и устойчивость.

Градоначальник также подчеркнул, что ДЭГ упрощает процесс выборов и "активизирует избирателей". Мол, огромное количество людей воспользовалось этой системой. Действительно, на онлайн-голосование подали заявку более двух миллионов москвичей.

Напомним, выборы в Госдуму проходят в России с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве также выбирают депутатов Мосгордумы и совета депутатов района Щукино. Голосование завершится в воскресенье в 20:00.

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