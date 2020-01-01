Картина рассказывает о жизни первой женщины-космонавта
В программе на выборах-2016 должны быть сформулированы четкие ответы на вопросы, связанные с социальной сферой
Коалиционные соглашения, заключенные парламентскими партиями перед выборами, повысят накал конкуренции
Первый замглавы администрации Кремля рассказал о раскладах сил перед парламентскими выборами
Избирательная кампания и результаты думских выборов не должны вызывать вопросов у общества
Конкуренция будет усиливаться как среди парламентских партий, так и за счет малых партий и одномандатников
Партия должна максимально мобилизоваться и выиграть выборы честно, несмотря на конкуренцию
Администрация президента проведет семинары для потенциальных одномандатников – 2016
Выборы в Госдуму пройдут по смешанной системе – по одномандатным округам и партийным спискам
Законопроект без труда преодолел третье чтение и теперь будет рассмотрен Советом Федерации